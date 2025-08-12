CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Shelbourne ile Rijeka kozlarını paylaşacak. Tolka Park'ta oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shelbourne - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 11:58 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 11:58
Shelbourne - Rijeka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Shelbourne'nin deplasmanda Rijeka'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Romanyalı hakem Marian Barbu'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Shelbourne - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shelbourne - Rijeka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shelbourne - Rijeka maçı 12 Ağustos Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Marian Barbu'nun yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını George Florin Neacsu ve Imre Laszlo Bucsi yapacak. Dördüncü hakem Sebastian Colţescu, VAR hakemi Cătălin Popa, AVAR hakemi koltuğunda ise Adrian Costreie görev alacak.

