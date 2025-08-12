Shelbourne - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Shelbourne'nin deplasmanda Rijeka'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Romanyalı hakem Marian Barbu'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Shelbourne - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shelbourne - Rijeka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shelbourne - Rijeka maçı 12 Ağustos Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Marian Barbu'nun yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını George Florin Neacsu ve Imre Laszlo Bucsi yapacak. Dördüncü hakem Sebastian Colţescu, VAR hakemi Cătălin Popa, AVAR hakemi koltuğunda ise Adrian Costreie görev alacak.