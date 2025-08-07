Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Panathinaikos ile Shakhtar Donetsk 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Erik Lambrechts'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Jo de Weirdt ve Kevin Monteny yapacak. Dördüncü hakem Nathan Verboomen, VAR hakemi Clay Ruperti, AVAR hakemi koltuğunda ise Bert Put görev alacak.

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Panathinaikos: Dragowski; Vagiannidis, Touba, Palmer-Brown, Kyriakopoulos; Maksimovic, Chirivella; Pellistri, Bakasetas, Djuricic; Ioannidis

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Matviyenko, Bondar, Henrique; Gomes, Sudakov, Pedrinho; Alisson, Elias, Kevin