Tottenham 1-0 Manchester United | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Avrupa Ligi / Final)

UEFA Avrupa Ligi'nde iki İngiliz kulübü Tottenham ve Manchester United, büyük finalde karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'nda kıran kırana geçen düelloda kazanan taraf 1-0'lık skorla Angelos Postecoglou'nun öğrencileri oldu.
Spurs'a kupayı getiren golü dakika 42'de Brennan Johnson kaydetti. İkinci yarısı golsüz geçen maçta mutlu sona ulaşan taraf böylelikle Tottenham oldu.
Premier Lig'de 17. sırada bulunan Tottenham, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.
İŞTE FİNALİN TEK GOLÜ
BRENNAN JOHNSON! SAN MAMES'TE FİNALDE PERDEYİ AÇTI! ONANA YETİŞEMEDİ! ⚽️ pic.twitter.com/J5tuL3uZtp— TRT Spor (@trtspor) May 21, 2025