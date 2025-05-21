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Haberler UEFA Avrupa Ligi Tottenham 1-0 Manchester United | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Avrupa Ligi / Final)

Tottenham 1-0 Manchester United | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Avrupa Ligi / Final)

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Tottenham, mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 21:57 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 00:02
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Tottenham 1-0 Manchester United | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Avrupa Ligi / Final)

UEFA Avrupa Ligi'nde iki İngiliz kulübü Tottenham ve Manchester United, büyük finalde karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'nda kıran kırana geçen düelloda kazanan taraf 1-0'lık skorla Angelos Postecoglou'nun öğrencileri oldu.

Spurs'a kupayı getiren golü dakika 42'de Brennan Johnson kaydetti. İkinci yarısı golsüz geçen maçta mutlu sona ulaşan taraf böylelikle Tottenham oldu.

Premier Lig'de 17. sırada bulunan Tottenham, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

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