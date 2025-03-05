  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde rakibini devirerek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için avantaj elde etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, İskoç ekibiyle oynanacak mücadelenin 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Rangers maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 12:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, perşembe günü saat 20.45'te Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor. Bu turun rövanş ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

RANGERS İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu ve sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını gruplara yazdırdı. Kanarya, deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini Kadıköy'de 2-1'lik skorla yenmişti.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

AVRUPA KUPALARINDA 285. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 284 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet, 111 mağlubiyet ve 61 beraberlik aldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

AVRUPA LİGİ'NDE 147. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 147. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 146 mücadelede 63 kez kazanırken, 45 defa da mağlup oldu. 38 müsabakada ise berabere sona erdi. Bu karşılamalarda 205 gole imza atan Fenerbahçe, 184 gol yedi.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

FRED VE OSAYI CEZALI

Fenerbahçe, Rangers karşısında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Anderlecht ile oynanan ikinci maçta sarı kart gören Fred ile Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü. Fred, Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 maçta süre alırken, Athletic Bilbao müsabakasında cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Osayi-Samuel ise Avrupa'da 8 karşılaşmada forma giydi ve Twente ile Midtjylland maçlarında kart cezalısıydı.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

SON 18 MAÇTA YENİLMEDİ

Fenerbahçe; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 18 mücadeleyi kaybetmedi. Geride kalan maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü. Kanarya 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe son olarak evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne kaldı. Lig aşamasında; Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham ile berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu müsabakalarda 16 gol kaydederken, 10 gol yedi. Lig aşamasında 14 puan toplayan Rangers, averajla 8. sırada tamamladı ve doğrudan son 16'ya yükseldi.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

RANGERS TÜRK TAKIMLARIYLA 9 KEZ KARŞILAŞTI

Rangers, Türk takımlarıyla bugüne kadar 9 maç oynadı. En fazla 3 kez ile Galatasaray'a rakip olan İskoç temsilcisi, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Bursaspor ile de mücadele etti. Rangers, Türk takımlarına karşı oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

EN GOLCÜ YOUSSEF EN-NESYRI

Sarı-lacivertlilerde sezonun en golcü oyuncusu olan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde de ön plana çıktı. Tüm kulvarlarda 26 gole ulaşan En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Son 3 maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, 8'i 11 olmak üzere 10 karşılaşmada da forma giydi. Bu organizasyonda kaptan Edin Dzeko 3 ve Dusan Tadic de 2 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın 4. hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR olarak İspanyol Cesar Soto Grado, AVAR'da da Valentin Gomez görev yapacak.

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

FENERBAHÇE: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü
Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar
DİĞER
Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can'ın gözdesi Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi!
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! "Doğu Akdeniz İnşaaat" muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
F.Bahçe'de çifte imza! İşte yeni sezonun ilk bombaları
Ricardo'nun o hastalığı ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe avantaj peşinde! İşte Mourinho'nun Rangers maçı 11'i F.Bahçe avantaj peşinde! İşte Mourinho'nun Rangers maçı 11'i 12:52
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 12:38
Ricardo'nun o hastalığı ortaya çıktı! Ricardo'nun o hastalığı ortaya çıktı! 11:58
Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar Kasımpaşa maçında tepki çekmişti! Cuesta'dan flaş karar 11:56
Masuaku'nun geleceği belli oldu Masuaku'nun geleceği belli oldu 11:22
Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor! Lemina'dan sonra o yıldız da dönüyor! 11:11
Daha Eski
Fenerbahçe Beko Olimpia Milano'ya konuk oluyor Fenerbahçe Beko Olimpia Milano'ya konuk oluyor 10:55
LeBron James tarihe geçti LeBron James tarihe geçti 10:53
Avrupa Ligi son 16 turu başlıyor! İşte maç programı Avrupa Ligi son 16 turu başlıyor! İşte maç programı 10:51
Karagümrük - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Karagümrük - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 10:34
Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı saat kaçta? 10:30
Çorum FK - Boluspor maçı saat kaçta? Çorum FK - Boluspor maçı saat kaçta? 10:27