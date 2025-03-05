Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde rakibini devirerek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için avantaj elde etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, İskoç ekibiyle oynanacak mücadelenin 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Rangers maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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AVRUPA LİGİ'NDE 147. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 147. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 146 mücadelede 63 kez kazanırken, 45 defa da mağlup oldu. 38 müsabakada ise berabere sona erdi. Bu karşılamalarda 205 gole imza atan Fenerbahçe, 184 gol yedi.
FRED VE OSAYI CEZALI
Fenerbahçe, Rangers karşısında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Anderlecht ile oynanan ikinci maçta sarı kart gören Fred ile Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü. Fred, Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 maçta süre alırken, Athletic Bilbao müsabakasında cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Osayi-Samuel ise Avrupa'da 8 karşılaşmada forma giydi ve Twente ile Midtjylland maçlarında kart cezalısıydı.
SON 18 MAÇTA YENİLMEDİ
Fenerbahçe; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 18 mücadeleyi kaybetmedi. Geride kalan maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü. Kanarya 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe son olarak evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne kaldı. Lig aşamasında; Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham ile berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu müsabakalarda 16 gol kaydederken, 10 gol yedi. Lig aşamasında 14 puan toplayan Rangers, averajla 8. sırada tamamladı ve doğrudan son 16'ya yükseldi.
RANGERS TÜRK TAKIMLARIYLA 9 KEZ KARŞILAŞTI
Rangers, Türk takımlarıyla bugüne kadar 9 maç oynadı. En fazla 3 kez ile Galatasaray'a rakip olan İskoç temsilcisi, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Bursaspor ile de mücadele etti. Rangers, Türk takımlarına karşı oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
EN GOLCÜ YOUSSEF EN-NESYRI
Sarı-lacivertlilerde sezonun en golcü oyuncusu olan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde de ön plana çıktı. Tüm kulvarlarda 26 gole ulaşan En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Son 3 maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, 8'i 11 olmak üzere 10 karşılaşmada da forma giydi. Bu organizasyonda kaptan Edin Dzeko 3 ve Dusan Tadic de 2 gollük katkı sağladı.
ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın 4. hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR olarak İspanyol Cesar Soto Grado, AVAR'da da Valentin Gomez görev yapacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
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