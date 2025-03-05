Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Rangers maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, perşembe günü saat 20.45'te Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor. Bu turun rövanş ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.