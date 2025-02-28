Fenerbahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ve 3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi. Sarı lacivertlilerde yıldız ismin sakatlığı sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre; 24 yaşındaki sol bekin yeşil sahalardan 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi.
Levent bu sezon 10 maçta forma giydi.
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