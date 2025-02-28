Fenerbahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.

Yoluna 3 kulvarda devam eden ve yoğun maç trafiğine girecek olan Kanarya'ya yıldız isimden kötü haber geldi.