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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ve 3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi. Sarı lacivertlilerde yıldız ismin sakatlığı sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 10:17
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Fenerbahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Yoluna 3 kulvarda devam eden ve yoğun maç trafiğine girecek olan Kanarya'ya yıldız isimden kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de şok sakatlık! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan Levent Mercan antrenmanda sakatlandı.

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