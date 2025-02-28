FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!
Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verildi. Portekizli çalıştırıcının aldığı ceza dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte o başlıklar...
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MARCA (İSPANYA): MOU'NUN SÖZLERİ CEZASINI BULDU
Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü 40 bin euro para cezası ödeyecek ve 4 maç cezası alacak.
LE FIGARO (FRANSA): "Galatasaray yedek kulübesi maymun gibi zıpladı" diyen Mourinho, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldı. Federasyon bu ifadelerin "spor ahlakına aykırı" olduğunu belirtti.
SPORTSCHAU (ALMANYA): SKANDALIN ARDINDAN MEN CEZASI
Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki skandalın ardından men cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Portekizli teknik adama 4 maç men cezası verdi.
DAILY MIRROR (İNGİLTERE): MOU AĞIR CEZA ALDI
Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe çalıştırıcısı 4 maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.
RAI NEWS (İTALYA): BU İŞ BURADA BİTECEK GÖZÜKMÜYOR
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası eski Roma teknik direktörü Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor.
SKY SPORT (AVUSTURYA): "Maymun" ifadesinin ardından: Mourinho'ya uzun süreli ceza. Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki son uygunsuz davranışı nedeniyle ağır bir yaptırıma çarptırıldı.
SCOTTISH SUN (İSKOÇYA): Fenerbahçe'nin Rangers ile karşılaşmasına bir hafta kala Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi.
AL ARABİYA (SUUDİ ARABİSTAN): Türkiye Mourinho'yu durdurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktörün yaptığı açıklamalar nedeniyle men cezası ve para cezasına çarptırıldığını duyurdu.PUNCH
(NİJERYA): Mourinho'ya 'maymunlar' yorumu ve hakem eleştirisi nedeniyle dört maç ceza verildi. Portekizli teknik adamın sözlerinin spor ahlakına aykırı bulunduğu duyuruldu.
CHOSUN (GÜNEY KORE): Türkiye'de Mourinho'ya disiplin cezası verildi. Galatasaray maçı sonrası yorumları nedeniyle dört maç ceza kesildi. Drogba ve Essien gibi Mourinho'nun eski oyuncuları bile tartışmalara katılmış, kendisini savunmuştu.
CLARO SPORTS (MEKSİKA): Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün "Maymunlar gibi zıplıyorlardı" sözü kendisine pahalıya patladı. Jose Mourinho, Galatasaray'a yönelik sözleri nedeniyle Türkiye'de sert yaptırımlara maruz kaldı.
LA NACION (ARJANTİN): Mourinho'ya Türkiye'de sert yaptırım: Men ve para cezası. Fenerbahçe teknik direktörüne dört maç men cezası ve 42 bin 500 euro para cezası verildi.
TERRA (BREZİLYA): Jose Mourinho, kariyerinde tartışma yaratmaya devam ediyor, bu kez de Türkiye'de. Türk futbolundaki hakemlik standardını ve derbi maçtaki rakip davranışlarını eleştiren ünlü Portekizli teknik adam cezalara maruz kaldı.
SPORT EXPRESS (RUSYA): Mourinho, Galatasaray'a yönelik yorumları nedeniyle 4 maç ceza aldı. Böylece deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum ve Trabzonspor karşılaşmalarını kaçıracak.
TRIBUNA (UKRAYNA): Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylılar'a yönelik söylemleri ve dördüncü hakeme hakaretleri nedeniyle 4 maç men cezası aldı.
SDNA (YUNANİSTAN): Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mourinho'ya ağır ceza. Didier Drogba'nın desteği belki de kendisini daha büyük bir darbeden kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?
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