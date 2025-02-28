FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

DAILY MIRROR (İNGİLTERE): MOU AĞIR CEZA ALDI Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe çalıştırıcısı 4 maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

RAI NEWS (İTALYA): BU İŞ BURADA BİTECEK GÖZÜKMÜYOR

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası eski Roma teknik direktörü Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor.