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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verildi. Portekizli çalıştırıcının aldığı ceza dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte o başlıklar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 10:59
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verdiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

Milliyet'te yer alan habere göre; Portekizli çalıştırıcının aldığı 4 maçlık ceza dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

MARCA (İSPANYA): MOU'NUN SÖZLERİ CEZASINI BULDU
Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü 40 bin euro para cezası ödeyecek ve 4 maç cezası alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

LE FIGARO (FRANSA): "Galatasaray yedek kulübesi maymun gibi zıpladı" diyen Mourinho, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldı. Federasyon bu ifadelerin "spor ahlakına aykırı" olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

SPORTSCHAU (ALMANYA): SKANDALIN ARDINDAN MEN CEZASI
Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki skandalın ardından men cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Portekizli teknik adama 4 maç men cezası verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

DAILY MIRROR (İNGİLTERE): MOU AĞIR CEZA ALDI
Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe çalıştırıcısı 4 maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

RAI NEWS (İTALYA): BU İŞ BURADA BİTECEK GÖZÜKMÜYOR
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası eski Roma teknik direktörü Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

SKY SPORT (AVUSTURYA): "Maymun" ifadesinin ardından: Mourinho'ya uzun süreli ceza. Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki son uygunsuz davranışı nedeniyle ağır bir yaptırıma çarptırıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

SCOTTISH SUN (İSKOÇYA): Fenerbahçe'nin Rangers ile karşılaşmasına bir hafta kala Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

AL ARABİYA (SUUDİ ARABİSTAN): Türkiye Mourinho'yu durdurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktörün yaptığı açıklamalar nedeniyle men cezası ve para cezasına çarptırıldığını duyurdu.PUNCH

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

(NİJERYA): Mourinho'ya 'maymunlar' yorumu ve hakem eleştirisi nedeniyle dört maç ceza verildi. Portekizli teknik adamın sözlerinin spor ahlakına aykırı bulunduğu duyuruldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

CHOSUN (GÜNEY KORE): Türkiye'de Mourinho'ya disiplin cezası verildi. Galatasaray maçı sonrası yorumları nedeniyle dört maç ceza kesildi. Drogba ve Essien gibi Mourinho'nun eski oyuncuları bile tartışmalara katılmış, kendisini savunmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

CLARO SPORTS (MEKSİKA): Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün "Maymunlar gibi zıplıyorlardı" sözü kendisine pahalıya patladı. Jose Mourinho, Galatasaray'a yönelik sözleri nedeniyle Türkiye'de sert yaptırımlara maruz kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

LA NACION (ARJANTİN): Mourinho'ya Türkiye'de sert yaptırım: Men ve para cezası. Fenerbahçe teknik direktörüne dört maç men cezası ve 42 bin 500 euro para cezası verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

TERRA (BREZİLYA): Jose Mourinho, kariyerinde tartışma yaratmaya devam ediyor, bu kez de Türkiye'de. Türk futbolundaki hakemlik standardını ve derbi maçtaki rakip davranışlarını eleştiren ünlü Portekizli teknik adam cezalara maruz kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

SPORT EXPRESS (RUSYA): Mourinho, Galatasaray'a yönelik yorumları nedeniyle 4 maç ceza aldı. Böylece deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum ve Trabzonspor karşılaşmalarını kaçıracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya Jose Mourinho'nun cezasını konuşuyor!

TRIBUNA (UKRAYNA): Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylılar'a yönelik söylemleri ve dördüncü hakeme hakaretleri nedeniyle 4 maç men cezası aldı.

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