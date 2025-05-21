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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti

UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti

UEFA, Tüpraş Stadı'nda gelecek sezon oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Beşiktaş Kulübü ve Türkiye'den çeşitli yetkilileri, bu akşam oynanacak final öncesi İspanya'nın Bilbao şehrinde ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 16:18
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UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti

UEFA, siyah-beyazlı kulübün ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda gelecek sezon oynanacak final müsabakası öncesinde Beşiktaş Kulübü'nün profesyonellerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk emniyetinden 10 kişilik bir heyeti San Mames'e davet etti.

Gelecek sezon final organizasyonunun en iyi şekilde yapılmasını amaçlayan UEFA'nın, Türkiye'den gelen grupla çeşitli toplantılar yaparak organizasyon süreçlerini yerinde gösterdikleri öğrenildi.

Final organizasyonunu inceleme fırsatı bulan Türk heyeti, UEFA yetkilileriyle stat çevresi, güvenlik uygulamaları, taraftar ve medya alanları ve ulaşım noktalarındaki hazırlıklar hakkında bilgilendirildi.

Türk heyetine şehirdeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra ulaşım koordinasyonu konusunda da bilgi verildi.

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupası, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilmişti.

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