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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi son 16 turu başlıyor! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu başlıyor! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları perşembe günü oynanacak. İşte maç programı...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 10:53 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 10:56
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu başlıyor! İşte maç programı

Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek.

Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

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