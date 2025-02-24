Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum
Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden Türk takımlarının UEFA sıralamaları ve performansları belli oldu. İşte temsilcilerimizin sıralamadaki son yerleri… (Süper Lig spor haberleri)
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Sezon başında 53. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, 46. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak son sıradan playoff turuna kalmış, bu turda Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Böylece Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk temsilcisi oldu.
Galatasaray da sıralamada ilerleme kaydetti.
Sezona 60. sıradan başlayan sarı-kırmızılılar, 56. sıraya yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray, playoff turunda AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa defterini kapattı.
Beşiktaş, UEFA sıralamasında 123. sıradan 112. sıraya yükselse de Avrupa'daki yolculuğuna erken veda etti.
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 28. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 24'e giremeyerek Avrupa'dan elendi.
Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi lig aşamasını 26. sırada tamamladı ancak ilk 24'e giremedi ve turnuvaya veda etti.
Başakşehir, UEFA sıralamasında 62. sıradan 78. sıraya geriledi.
Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi Ön Elemeleri Playoff turunda İsviçre'nin St. Gallen takımına elenerek Avrupa'ya erken veda etti.
Bordo-mavililer, UEFA sıralamasında 129. sıradan 145. sıraya geriledi.
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