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Haberler UEFA Avrupa Ligi Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden Türk takımlarının UEFA sıralamaları ve performansları belli oldu. İşte temsilcilerimizin sıralamadaki son yerleri… (Süper Lig spor haberleri)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 14:26
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Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının UEFA sıralamaları ve performansları belli oldu.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Rams Başakşehir ve Trabzonspor'un yer aldığı bu serüvende yalnızca Fenerbahçe yoluna devam ediyor.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

UEFA sıralamasında en dikkat çekici yükselişi Fenerbahçe gerçekleştirdi.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Sezon başında 53. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, 46. sıraya yükseldi.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak son sıradan playoff turuna kalmış, bu turda Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Böylece Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk temsilcisi oldu.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Galatasaray da sıralamada ilerleme kaydetti.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Sezona 60. sıradan başlayan sarı-kırmızılılar, 56. sıraya yükseldi.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray, playoff turunda AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa defterini kapattı.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Beşiktaş, UEFA sıralamasında 123. sıradan 112. sıraya yükselse de Avrupa'daki yolculuğuna erken veda etti.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 28. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 24'e giremeyerek Avrupa'dan elendi.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi lig aşamasını 26. sırada tamamladı ancak ilk 24'e giremedi ve turnuvaya veda etti.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Başakşehir, UEFA sıralamasında 62. sıradan 78. sıraya geriledi.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi Ön Elemeleri Playoff turunda İsviçre'nin St. Gallen takımına elenerek Avrupa'ya erken veda etti.

Türk takımlarının UEFA sıralamaları açıklandı! İşte son durum

Bordo-mavililer, UEFA sıralamasında 129. sıradan 145. sıraya geriledi.

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