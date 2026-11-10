Galatasaray'dan Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp personelinin katıldığı törende stadyumumuzdaki Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'den müteşekkil olan heykelin önüne çelenk bırakıldı. Saat 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara günün anlam ve önemine ilişkin şu konuşmayı yaptı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

10 Kasım, yalnızca büyük bir lideri kaybettiğimiz gün değil, aynı zamanda onun bizlere bıraktığı değerleri ve sorumlulukları bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gündür.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini, aklın ve bilimin rehberliğini, spora ve gençliğe verdiği önemi her zaman yol gösterici olarak kabul ediyoruz.

Atatürk'ün sporcuda aradığı zekâ, çeviklik ve ahlak anlayışını, Galatasaray'ın köklü spor kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bizlere düşen en önemli görev; onun fikirlerini yaşatmak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhu şad olsun, aziz Atatürk!"