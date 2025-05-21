Artık yaz ayı yaklaşırken kupalar da bir bir sahiplerini bulmaya başlıyor. Bugün gözler İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finaline çevrilmiş durumda. İki İngiliz ekibi Tottenham ve Manchester United, TSİ 22.00'de başlayacak olan büyük finalde kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak.

KAZANAN DEVLER LİGİ'NE!

TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi kazanan takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edeceği için karşılaşma daha büyük bir önem kazanıyor. Çünkü iki takım da Premier Lig'de 16 ve 17. sırayı paylaşıyorlar ve Avrupa'ya gidebilmenin tek yolu kupayı kazanmaktan geçiyor. Daha önce Tottenham 2, ManU ise bu kupayı 1 kez kazandı.

İKİNCİ KEZ RAKİPLER

İki takım tarihlerinde Avrupa'da ikinci kez rakip olacaklar. 1963-64 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazanırken rövanşı 4-1 ile geçen Manchester United turu geçen taraf olmuştu.

1.5 MİLYAR EURO!

Dev final öncesinde iki takımın kadro değerleri dikkat çekiyor. İki takım oyuncularının toplam değeri 1 milyar 469 milyon euro'yu buluyor. Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin euro.

11. TÜRK ALTAY

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay, bugün forma giymesi halinde, Avrupa'da finallerde yabancı bir takım kadrosunda forma giyen 11. Türk olacak. Avrupa'da en fazla kupa kaldıran isim ise iki kez ile Arda Turan olmuştu.