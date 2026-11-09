Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi, 8 Kasım 2026 Pazar günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarılar ve attığı frikik golleriyle hafızalara kazınan eski futbolcunun vefatının ardından cenaze programı merak konusu oldu. Peki, Cevad Prekazi cenaze töreni ne zaman, hangi gün yapılacak? Prekazi'nin cenazesi hangi ülkede, nereden kaldırılacak? İşte Partizan Kulübü'nün açıklaması ve cenaze törenine ilişkin son bilgiler...

CEVAD PREKAZİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Cevad Prekazi'nin cenaze töreninin tarihi 9 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla henüz açıklanmadı. Eski futbolcunun vefatını duyuran Partizan Kulübü, cenaze töreninin yapılacağı yer ve zamanın daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Bu nedenle Prekazi'nin hangi gün ve saat kaçta son yolculuğuna uğurlanacağı konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Cenaze programına ilişkin ayrıntıların yeni bir resmî duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

PREKAZİ'NİN CENAZESİ HANGİ ÜLKEDE, NEREDE YAPILACAK?

Cevad Prekazi'nin cenazesinin hangi ülkede ve şehirde düzenleneceği henüz resmen duyurulmadı. Uzun yıllardır Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşayan eski futbolcunun cenaze töreninin burada gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Cenazenin Sırbistan'da kaldırılacağına veya Belgrad'da defnedileceğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Törenin yeri, defin adresi ve katılım bilgileri henüz açıklanmadı.

PARTİZAN'DAN CEVAD PREKAZİ İÇİN AÇIKLAMA

Partizan Kulübü, 8 Kasım'da yayımladığı mesajla efsane futbolcusunun vefatından duyduğu üzüntüyü paylaştı. Sırp ekibi, Prekazi'nin 1976-1983 yılları arasında A takımda 175 maçta forma giydiğini ve 23 gol kaydettiğini hatırlattı.

Kulüp, cenaze töreninin yeri ve zamanının daha sonra açıklanacağını belirterek eski futbolcusuna veda etti. Prekazi'nin Partizan ve Galatasaray'daki kariyeri, iki kulübün taraftarları açısından da önemli bir yere sahipti.

CEVAD PREKAZİ'NİN VASİYETİ NEYDİ?

Prekazi'nin 24 Eylül 2017'de Sırp spor sitesi Sportal'da yayımlanan röportajında dile getirdiği son isteği, vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Efsane futbolcu, hayatını kaybettiğinde tabutuna Partizan ve Galatasaray formalarının konulmasını istediğini açıklamıştı.

İki kulübe duyduğu bağlılığı ortaya koyan bu isteğin cenaze töreninde yerine getirilip getirilmeyeceğine ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmadı.