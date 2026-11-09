CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Vincenzo Italiano ile yeniden çıkışa geçti!

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Vincenzo Italiano ile yeniden çıkışa geçti!

Italiano'nun çalıştırdığı Fiorentina'da gösterdiği başarılı performansın ardından Juventus'ta umduğunu bulamayan Dusan Vlahovic, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 13:21
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Vincenzo Italiano ile yeniden çıkışa geçti!

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon attığı gollerle kendini buldu.

Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Beşiktaş'a imza atan Vlahovic, Fiorentina'nın ardından İtalyan teknik adam ile bu kez İstanbul'da buluştu.

Italiano idaresinde bu sezon yeniden zirve mücadelesi veren siyah-beyazlılarda 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de attığı gollerle takımını sırtladı.

Avrupa kupalarında henüz gol sevinci yaşayamayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de ise 9 gol kaydetti.

SÜPER LİG'DE 9 MAÇTA 9 GOL

Siyah-beyazlıların deneyimli golcüsü, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de ilk gollerini "hat-trick" yaptığı Arca Çorum FK'ye karşı atan Vlahovic, sırasıyla Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor müsabakalarında birer gol attı.

Ligde geçen hafta Kasımpaşa karşısında 1 gol kaydeden Sırp golcü, 11. haftadaki Gençlerbirliği maçında da 2 kez ağları sarstı ve gol sayısını 9'a çıkardı.

Eyüpspor ile Erzurumspor FK karşılaşmalarında forma giymeyen Dusan Vlahovic, görev yaptığı Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir maçlarında ise skor üretemedi.

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA

Süper Lig'de 9 gol kaydeden Dusan Vlahovic, gol krallığında ikinci basamakta yer aldı.

Sırp golcü, 10 golle ilk sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler formasını giyen Gift Orban'ın ardından aynı gol sayısına sahip Victor Osimhen ve Muhammed Salah ile krallık iddiasını sürdürüyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE GALİBİYETİ GETİRDİ

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu, Fenerbahçe ile oynanan derbiyi boş geçmedi.

Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelede siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydederek hem Türkiye kariyerindeki ilk derbi golünü attı hem de derbide 3 puanın mimarı oldu.

ITALIANO İLE YENİDEN ÇIKIŞ

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta yeniden bir araya geldiği teknik direktör Vincenzo Italiano ile çıkışa geçti.

İtalyan teknik adamın, 2021-2022 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde gol yollarında şans verdiği Sırp futbolcu, devre arasında takımdan ayrıldığı döneme dek 24 maçta 20 golle yıldızlaşmıştı.

Juventus'taki ilk döneminde yarım sezonda 21 maçta 9 gol atan Vlahovic, sırasıyla 2022-2023 sezonunda 42 karşılaşmada 14 gol, 2023-2024'te 38 mücadelede 18 gol, 2024-2025'te 44 müsabakada 17 gol, geçen sezon ise 23 maçta 10 gol kaydederek düşük bir ortalama yakaladı.

İtalya temsilcisinde 4,5 sezonda istikrarlı bir görüntü çizemeyen 26 yaşındaki futbolcu, sezon başında transfer olduğu siyah-beyazlılarda ise Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Belözoğlu biletini kesti
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
İzmir'de HABAŞ fabrikasında şiddetli patlamada 3 kişi hayatını kaybetti! Enkaz altındaki 10 kişi aranıyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin yıldızı için İngiliz devleri sıraya girdi!
Batrakov için resmi sözleşme açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 13:52
Vlahovic Beşiktaş'ta küllerinden doğdu! Vlahovic Beşiktaş'ta küllerinden doğdu! 13:21
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Belözoğlu biletini kesti F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Belözoğlu biletini kesti 12:58
Lakers'tan üst üste 5. galibiyet! Lakers'tan üst üste 5. galibiyet! 12:52
G.Saray'da Noa Lang sesleri! G.Saray'da Noa Lang sesleri! 12:02
F.Bahçe'nin yıldızı için İngiliz devleri sıraya girdi! F.Bahçe'nin yıldızı için İngiliz devleri sıraya girdi! 12:02
Daha Eski
Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi! 11:24
Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranlarında büyük güncelleme! İşte zirvenin favorisi 10:57
G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... G.Saray'ı üzen haber! Rafael Leao... 10:18
Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! Ömer Üründül'den Emre Belözoğlu'na uyarı! 10:07
''Dün gece üç harika adam izledim...'' ''Dün gece üç harika adam izledim...'' 09:54
''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' ''Bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz'' 09:35