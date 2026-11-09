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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Emre Belözoğlu'nun yönetiminde çıktığı ilk maçta Arca Çorum FK'yı 5-0'la geçerek net bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine iyi bir başlangıç yapan 46 yaşındaki çalıştırıcının, İngiliz yıldız Mason Greenwood ile ilgili planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 14:44
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Arca Çorum FK deplasmanına konuk oldu.

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Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Sarı-lacivertliler, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki ilk maçını farklı kazanan Fenerbahçe'nin gollerini Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Sarı-lacivertlilerde alınan farklı galibiyette İrfan Can Kahveci ile birlikte Mason Greenwood başrol oynadı.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

İngiliz yıldız, attığı 2 golle takımının farklı 3 puanın mimarlarından biri oldu.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının ardından ligdeki Arca Çorum FK maçını da kayıpsız geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Mason Greenwood için yeni bir plan yaptı.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

GREENWOOD'U DAHA ÖNDE KULLANACAK

Milliyet'in haberine göre; 46 yaşındaki teknik adam, Greenwood'u daha önde kullanmayı planlıyor.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Tecrübeli çalıştırıcının İngiliz yıldızın yaratıcı özelliklerinden faydalanmaya çalışacağı öğrenildi.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Mason Greenwood, sezon başında 39 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Yıldız futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta 10 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...

Greenwood'un güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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