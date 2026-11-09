Emre Belözoğlu'ndan Greenwood için yeni plan! Önümüzdeki maçlarda...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Emre Belözoğlu'nun yönetiminde çıktığı ilk maçta Arca Çorum FK'yı 5-0'la geçerek net bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine iyi bir başlangıç yapan 46 yaşındaki çalıştırıcının, İngiliz yıldız Mason Greenwood ile ilgili planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 14:44
Sarı-lacivertlilerde alınan farklı galibiyette İrfan Can Kahveci ile birlikte Mason Greenwood başrol oynadı.
İngiliz yıldız, attığı 2 golle takımının farklı 3 puanın mimarlarından biri oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının ardından ligdeki Arca Çorum FK maçını da kayıpsız geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Mason Greenwood için yeni bir plan yaptı.
GREENWOOD'U DAHA ÖNDE KULLANACAK
Milliyet'in haberine göre; 46 yaşındaki teknik adam, Greenwood'u daha önde kullanmayı planlıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının İngiliz yıldızın yaratıcı özelliklerinden faydalanmaya çalışacağı öğrenildi.
Mason Greenwood, sezon başında 39 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.
Yıldız futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta 10 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Greenwood'un güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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