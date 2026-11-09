İngiliz yıldız, attığı 2 golle takımının farklı 3 puanın mimarlarından biri oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının ardından ligdeki Arca Çorum FK maçını da kayıpsız geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Mason Greenwood için yeni bir plan yaptı.