UEFA Avrupa Ligi final maçı izle | Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde bu sezon yaşanan kötü gidişe kupa alarak son vermek isteyen Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi kupasını ikinci defa müzesine götürmeyi amaçlıyor. Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenirken, ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. İki defa kupayı müzesine götüren Tottenham ise üçüncü kupa için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Ange Postecoglou ile tarihinin en kötü Premier Lig sezonlarından birini geçiren Tottenham, Avrupa'da alınacak başarı ile bu sezon yaşanan hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor. İki İngiliz takımının İspanya'nın Bilbao şehrinde sahne alacağı final karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle Tottenham-Manchester United maçı canlı yayın bilgileri arama motorlarına sorulmaya devam ediliyor. Peki, Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanacak Tottenham-Manchester United maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilbao'nun San Mames Stadyumu'nda oynanacak Tottenhman-Manchester United UEFA Avrupa Ligi final maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?

Tottenham ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamaya hazırlanırken gözler Altay Bayındır'a çevrildi. Ruben Amorim'in göreve gelmesinin ardından daha fazla süre almaya başlayan A Milli kalecinin heyecan dolu karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Sezonun belirli kısımlarında süre alan ve önemli kurtarışlara imza atan Altay Bayındır'ın Tottenham ile oynanacak Avrupa Ligi final maçında yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Kritik karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini Onana'nın koruması bekleniyor.

ManU'da bu sezon 9 maçta kaleye geçen milli eldiven, Premier Lig'de 3 kez görev yaptı. Altay, 3 kere de Carabao Kupası'nda forma giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde 2, FA Cup'ta da 1 kez kaleyi korudu. İngiliz ekibinde 840 dakika kalede kalan Altay Bayındır, görev aldığı sürelerde 18 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bissouma, Bentancur, Johnson, Son, Solanke

Manchester United: Onana, Lindelöf, Maguire, Yoro, Mazraoui, Dorgu, Ugarte, Casemiro, Amad, Fernandes, Höjlund

1 MİLYAR 469 MİLYON AVROLUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro. İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

AVRUPA'DA 2. RANDEVU

İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu. 1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

TOTTENHAM VE MANCHESTER UNITED'IN KUPA İSTATİSTİKLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak final maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu.

Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı. 1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

KIRMIZI ŞEYTANLAR 1'ER KEZ KAZANIP KAYBETTİ

2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor. 2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı. İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti. Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

ALTAY BAYINDIR 11. TÜRK OLACAK

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın Tottenham ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finalinde görev alması halinde UEFA organizasyonlarının final etabında yabancı bir takım kadrosunda forma giyen 11. Türk olacak. İngiliz ekibinin 21 Mayıs Çarşamba günü Tottenham ile İspanya'nın Bilbao şehrinde oynayacağı maçın geniş kadrosunda yer alması beklenen milli eldivenden önce 10 Türk futbolcu UEFA'nın düzenlediği şampiyonaların finalinde kupa için mücadele etti.

Can Bartu, Özcan Arkoç, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Tekke ve Arda Güler, UEFA'nın organize ettiği Şampiyonlar Ligi, eski isimleri Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nın (UEFA Avrupa Ligi) yanı sıra UEFA Süper Kupası'nda da görev aldı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak finalde Alman hakem Felix Zwayer görev yapacak. Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda 21 Mayıs'ta oynanacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Finalde 4. hakem olarak İtalyan Maurizio Mariani, VAR'da Bastian Dankert olacak.