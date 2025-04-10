Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Rangers - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Rangers ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Athletic Bilbao maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RANGERS - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rangers: Butland; Tavernier, Propper, Balogun; Sterling, Barron, Raskin, Jefte; Bajrami, Cerny; Dessers

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Paredes, Vivian, Boiro; Prados, Jauregizar; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta

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