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Haberler UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Bodo Glimt ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 08:53 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 08:56
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Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Bodo Glimt - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Bodo Glimt ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO GLIMT - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo Glimt - Lazio maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BODO GLIMT - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge.

Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

👉BODO GLIMT - LAZIO MAÇI CANLI İZLE👈

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