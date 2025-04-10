Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Bodo Glimt - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Bodo Glimt ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO GLIMT - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo Glimt - Lazio maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BODO GLIMT - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge.

Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

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