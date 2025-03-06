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Haberler UEFA Avrupa Ligi FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında FCSB ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 11:41
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FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

FCSB - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında FCSB ile Lyon, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FCSB - Lyon maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FCSB - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Popescu, Dawa, Radunovic; Sut, Chiriches; Miculescu, Tanase, Cisotti; Gheorghita

Lyon: Perri; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Nuamah; Lacazette

👉FCSB - LYON MAÇI CANLI İZLE👈

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