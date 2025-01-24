Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı kırmızılılar 8. haftada Hollanda'da Ajax karşısına çıkacak. Temsilcimiz galip gelmesi durumunda yüksek ihtimalle ilk 8'de yer alacak. Beraberlik ve mağlubiyette durumunda ise yoluna play-off turundan devam edecek.

Lyon ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe son maçına Midtjylland'a konuk olacak. 9 puanı bulunan Fenerbahçe, maçı kazanırsa ya da berabere kalırsa play-off turunda yerini ayırtacak. Sarı-lacivertliler maçı kaybederse yarı yarıya ihtimalle ya yoluna devam edecek ya da Avrupa'ya veda edecek.