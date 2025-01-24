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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 7. haftanın maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunuyor. Galatasaray ilk 8'e kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 24'te yer alabilmek için sahaya çıkacak. 8. hafta maçlarının ardından Türk futbolunda ilk kez gerçekleşecek bir eşleşme ortaya çıkabilir. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu ve eşleşme ihtimalleri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 11:26
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Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında maçlar tamamlandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunuyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı kırmızılılar 8. haftada Hollanda'da Ajax karşısına çıkacak. Temsilcimiz galip gelmesi durumunda yüksek ihtimalle ilk 8'de yer alacak. Beraberlik ve mağlubiyette durumunda ise yoluna play-off turundan devam edecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Lyon ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe son maçına Midtjylland'a konuk olacak. 9 puanı bulunan Fenerbahçe, maçı kazanırsa ya da berabere kalırsa play-off turunda yerini ayırtacak. Sarı-lacivertliler maçı kaybederse yarı yarıya ihtimalle ya yoluna devam edecek ya da Avrupa'ya veda edecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. 9 puana yükselen Kartal son haftada Twente deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ın Hollanda'da kazanması veya berabere kaması durumunda play-off'ta yer alacak. Siyah beyazlılar maçı kaybetmesi durumunda büyük ihtimalle Avrupa Ligi'nden elenecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Son maçlar 30 Ocak günü oynanacak. 30 Ocak'ta TSİ 23.00'te başlayacak maçlar 3 büyüklerin de sıralamasını belirleyecek. 31 Ocak Cuma günü çekilecek kurada eşleşmeler belli olacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

Kura sonuçlarına göre Türk futbolunda bir ilk yaşanabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşebilir. Örnek olarak gösterilecek olursa 9 veya 10. sıradaki takımlar kurada, 23.veya 24. takımla eşleşecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

36- Dynamo Kiev 1 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

35- Nice 2 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

34- Karabağ 3 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

33- Ludogorets 3 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

32- Malmö 4 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

31- Slavia Prag 4 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

30- Rigas Skola 5 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

29- Maccabi Tel Aviv 6 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

28- Hoffenheim 6 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

27- Braga 7 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

26- Twente 7 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

25- Porto 8 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

24- Beşiktaş 9 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

23- Fenerbahçe 9 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

22- Ferencvaros 9 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

21 - Roma 9 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

20- Elfsborg 10 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

19- Midtjylland 10 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

18- Real Sociedad 10 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

17- PAOK 10 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

16- Ajax 10 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

15- Union Saint-Gilloise 11 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

14- AZ Alkmaar 11 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

13- Rangers 11 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

12- Olympiakos 12 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

11- Viktoria Plzen 12 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

10- Bodo/Glimt 13 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

9- Galatasaray 13 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

8- FCSB 14 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

7- Anderlecht 14 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

6- Tottenham 14 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

5- Lyon 14 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

4- Manchester United 15 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

3- Athletic Bilbao 16 PUAN

Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu

2- Eintracht Frankfurt 16 PUAN

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