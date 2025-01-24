Beşiktaş ve Fenerbahçe Play-Off turunda Galatasaray ile eşleşebilir! İşte Avrupa Ligi'nde puan durumu
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 7. haftanın maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunuyor. Galatasaray ilk 8'e kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 24'te yer alabilmek için sahaya çıkacak. 8. hafta maçlarının ardından Türk futbolunda ilk kez gerçekleşecek bir eşleşme ortaya çıkabilir. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu ve eşleşme ihtimalleri...
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Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. 9 puana yükselen Kartal son haftada Twente deplasmanında çıkacak. Beşiktaş'ın Hollanda'da kazanması veya berabere kaması durumunda play-off'ta yer alacak. Siyah beyazlılar maçı kaybetmesi durumunda büyük ihtimalle Avrupa Ligi'nden elenecek.
Son maçlar 30 Ocak günü oynanacak. 30 Ocak'ta TSİ 23.00'te başlayacak maçlar 3 büyüklerin de sıralamasını belirleyecek. 31 Ocak Cuma günü çekilecek kurada eşleşmeler belli olacak.
Kura sonuçlarına göre Türk futbolunda bir ilk yaşanabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşebilir. Örnek olarak gösterilecek olursa 9 veya 10. sıradaki takımlar kurada, 23.veya 24. takımla eşleşecek.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU
36- Dynamo Kiev 1 PUAN
35- Nice 2 PUAN
34- Karabağ 3 PUAN
33- Ludogorets 3 PUAN
32- Malmö 4 PUAN
31- Slavia Prag 4 PUAN
30- Rigas Skola 5 PUAN
29- Maccabi Tel Aviv 6 PUAN
28- Hoffenheim 6 PUAN
27- Braga 7 PUAN
26- Twente 7 PUAN
25- Porto 8 PUAN
24- Beşiktaş 9 PUAN
23- Fenerbahçe 9 PUAN
22- Ferencvaros 9 PUAN
21 - Roma 9 PUAN
20- Elfsborg 10 PUAN
19- Midtjylland 10 PUAN
18- Real Sociedad 10 PUAN
17- PAOK 10 PUAN
16- Ajax 10 PUAN
15- Union Saint-Gilloise 11 PUAN
14- AZ Alkmaar 11 PUAN
13- Rangers 11 PUAN
12- Olympiakos 12 PUAN
11- Viktoria Plzen 12 PUAN
10- Bodo/Glimt 13 PUAN
9- Galatasaray 13 PUAN
8- FCSB 14 PUAN
7- Anderlecht 14 PUAN
6- Tottenham 14 PUAN
5- Lyon 14 PUAN
4- Manchester United 15 PUAN
3- Athletic Bilbao 16 PUAN
2- Eintracht Frankfurt 16 PUAN
1- Lazio 19 PUAN
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