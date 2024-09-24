  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi

GALATASARAY PAOK MAÇI ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetin ardından Avrupa'da da ligdeki başarıyı yakalamak isteyen sarı-kırmızılılar, Play-off turunda Young Boys'a elendi. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY PAOK MAÇI ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile PAOK, ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Galatasaray - PAOK MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi...
Türk Telekom
DİĞER
SON DAKİKA: Osimhen'in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…
Mansur 'Savaş' dedi! İmamoğlu'nun davasından sonra harekete geçecek... "Anketlerde Ekrem'den daha fazla oy alıyorum"
F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada F.Bahçe'de Kostic gelişmesi! O maçta sahada 15:46
Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... Zaha ile ilgili şok gerçek! G.Saray'dan ayrılma sebebi... 15:17
Ciccolini ile yollar ayrıldı Ciccolini ile yollar ayrıldı 14:57
Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı detayları! Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı detayları! 14:48
Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? Galatasaray - PAOK maçı ne zaman? 14:35
Barcelona - Getafe maçı ne zaman? Barcelona - Getafe maçı ne zaman? 14:15
Daha Eski
Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 14:12
Anderlecht - Ferencvaros maçı ne zaman? Anderlecht - Ferencvaros maçı ne zaman? 14:06
Ludogorets - Slavia Prag maçı ne zaman? Ludogorets - Slavia Prag maçı ne zaman? 14:02
Nice - Real Sociedad maçı ne zaman? Nice - Real Sociedad maçı ne zaman? 13:59
Manchester United - Twente maçı ne zaman? Manchester United - Twente maçı ne zaman? 13:54
F.Bahçe'de Union SG maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Union SG maçı hazırlıkları 13:53