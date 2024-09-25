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Haberler Galatasaray

Okan Buruk: İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, evinde PAOK ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 21:40 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 21:43
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Okan Buruk: İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kazanmak çok önemli. Alacağınız her 3 puan sizi yukarıya taşıyacak. İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak. Taraftarımıza yakışır bir oyun, onları harekete geçirecek bir oyun oynamak istiyoruz. Biz harekete geçtiğimizde onlar da yanımızda oluyor ve rakipler için bu kolay olmuyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. PAOK iyi bir takım. Defansta ve hücumda iyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçında pozisyonlar verdik, bu kez daha dikkatli olmalıyız."

KASIMPAŞA MAÇI NEDEN CUMARTESİ?

"Dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde hazırlandık. Bizim için zorluk olacak maç aslında Kasımpaşa maçı. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız. Kadro genişliği bunun için var."

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