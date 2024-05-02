Haberler UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Atalanta maçı NE ZAMAN? | Marsilya - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Atalanta maçı NE ZAMAN? | Marsilya - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Fransa devi Marsilya ile İtalya temsilcisi Atalanta kozlarını paylaşacak. Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 09:05 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 09:30
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Marsilya - Atalanta maçı NE ZAMAN? | Marsilya - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Atalanta maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Pau Lopez, Jonathan Clauss, Michael Murillo, Leonardo Balerdi, Ulisses Garcia, Pape Gueye, Jordan Veretout, Ismaila Sarr, Amine Harit, Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Moumbagna.

Atalanta: Juan Musso, Berat Djimsiti, Marten de Roon, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta, Matteo Ruggeri, Mario Pasalic, Ederson, Ademola Lookman, Teun Koopmeiners, Gianluca Scamacca.

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