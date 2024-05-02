Marsilya - Atalanta maçı NE ZAMAN? | Marsilya - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Atalanta maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Pau Lopez, Jonathan Clauss, Michael Murillo, Leonardo Balerdi, Ulisses Garcia, Pape Gueye, Jordan Veretout, Ismaila Sarr, Amine Harit, Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Moumbagna.

Atalanta: Juan Musso, Berat Djimsiti, Marten de Roon, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta, Matteo Ruggeri, Mario Pasalic, Ederson, Ademola Lookman, Teun Koopmeiners, Gianluca Scamacca.