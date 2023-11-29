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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi 5. hafta heyecanı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak olan grup maçlarıyla başlayacak. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:36
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları, 30 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 8 grupta 16 maç oynanacak.

5. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Backa Topola (Sırbistan) - West Ham United (İngiltere)

20.45 AEK (Yunanistan) - Brighton Hove Albion (İngiltere)

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Real Betis (İspanya)

20.45 Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Rakow (Polonya)

20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Rennes (Fransa)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Rangers (İskoçya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Liverpool (İngiltere) - LASK (Avusturya)

23.00 Toulouse (Fransa) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Villarreal (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Servette (İsviçre) - Roma (İtalya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Molde (Norveç) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Hacken (İsveç) - Bayer Leverkusen (Almanya)

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