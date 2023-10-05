Haberler UEFA Avrupa Ligi Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aris Limassol ile Rangers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:10
Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Aris Limassol - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aris Limassol ile Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARIS LIMASSOL - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aris Limassol - Rangers maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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