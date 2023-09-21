Haberler UEFA Avrupa Ligi Rennes 3-0 Maccabi Haifa (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bertuğ Yıldırım açılışı yaptı

Rennes 3-0 Maccabi Haifa (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bertuğ Yıldırım açılışı yaptı

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk karşılaşmasında Rennes, 21 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 1 gol kaydettiği maçta konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 3-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 21:59
Rennes 3-0 Maccabi Haifa (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bertuğ Yıldırım açılışı yaptı

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki 2 numaralı organizasyonunda Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı Fransız ekibi Rennes, İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı ağırladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 55'inci dakikasında takımının 3'üncü golünün altına imzasını attı. Milli oyuncu böylelikle Avrupa kariyerinin ilk golünü kaydetti. Karşılaşmada 70 dakika oyunda kalan genç golcü, yerini Amine Gouiri'ye bıraktı.

Rennes'in karşılaşmadaki diğer gollerini 1'inci dakikada Blas ve 31'inci dakikada Truffert kaydetti.

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