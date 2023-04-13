Haberler UEFA Avrupa Ligi Juventus - Sporting maçında korkutan anlar! Szczesny...

Juventus - Sporting maçında korkutan anlar! Szczesny...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting'i konuk eden Juventus'ta Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin ilk müdaheleyi gerçekleştirdiği tecrübeli kaleci gözyaşları içerisinde oyunu terk etti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 00:22
Juventus - Sporting maçında korkutan anlar! Szczesny...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ile Sporting kozlarını paylaştı.

İtalyan ekibinin kalecisi Wojciech Szczesny, ilk yarının son dakikalarında göğsünü tutarak kendisini yere bıraktı.

Göğüs ve karın bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyen Polonyalı kalecisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözyaşları içerisinde oyunu terk etti.

DURUMU İYİ

Juventus, Sporting maçının 44. dakikasında, göğüs ve karın bölgesindeki ağrı nedeniyle oyundan çıkan Wojciech Szczesny'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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