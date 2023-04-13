Haberler UEFA Avrupa Ligi Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Saint-Gilloise çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:00
Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Bayer Leverkusen ile Saint-Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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BAYER LEVERKUSEN - SAINT-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen
Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Wirtz; Azmoun, Diaby

Saint-Gilloise
Moris; Kandouss, Burgess, Van Der Heyden; Nieuwkoop, Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin; Adingra, Boniface

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