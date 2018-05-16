UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Marsilya ile Atletico Madrid'in karşılaşacağı büyük finalin ne zaman oynanacağı belli oldu. Peki, Marsilya- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Merak edilen tüm soruların cevabı bu haberimizde... Ayrıca maça dair tüm bilgiler ve canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İngiliz devi Arsenal'i devirerek adını finale yazdıran Atletico Madrid ile Salzburg yenen Marsilya UEFA finalinde karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi finalinin adı Marsilya-Atletico Madrid oldu. Peki, Marsilya-Atletico Madrid maçı ne, zaman saat kaçta?
FİNALİ YÖNETECEK HAKEM AÇIKLANDI
Marsilya ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.
PEKİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Parc OL Stadı'nda oynanacak olan final mücadelesi 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak olan mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor ekranlarından canlı aktarılacak.
- 7.5.2018 13:51
- Güncelleme: 16.5.2018 01:42
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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