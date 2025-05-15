Alexandre Lacazette Lyon’a veda ediyor

2003 yılında Lyon altyapısına katılan ve kulüpte tüm yaş kategorilerinde forma giyerek A takıma kadar yükselen 33 yaşındaki yıldız, Fransız ekibiyle uzun ve unutulmaz bir yolculuk yaşadı. 2017'de Arsenal'e transfer olan Lacazette, 2022'de bonservissiz olarak yuvasına geri dönmüştü. İlk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen deneyimli oyuncu, sonraki yıllarda ise istikrarsız bir grafik çizdi.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Lacazette ile Lyon yönetimi yeni bir anlaşma yapmama kararı aldı. Suudi Arabistan ekibi Neom ile görüşme halinde olduğu belirtilen yıldız futbolcunun yeni rotası merakla bekleniyor.

Fonseca, düzenlediği basın toplantısında "Bugün Alex ile konuştum. Evet, bu onun burada son maçı olacak. Takım için ekstra bir motivasyon olacak. Bu kulüp için harika şeyler yaptı. Büyük bir profesyonel, onunla çalışmak keyifti. Onun için güzel bir veda maçı oynamalıyız, bunu fazlasıyla hak ediyor," ifadelerini kullandı.

Lacazette'in yakın arkadaşı ve takım arkadaşı Rayan Cherki ise duygusal bir mesajla vedasını dile getirdi: "Her zaman beni savundu. Ona en iyimi vermeye çalıştım. Kulüp ve benim için yaptıkların adına teşekkür ederim kardeşim. Benim için OL tarihinin en büyük efsanesisin. Onunla oynamak benim için bir onurdu."

Cherki sözlerine şu şekilde devam etti: "Sahada bana çok şey öğretmedi belki ama saha dışında bana kattıkları büyük. Umarım onun için 11. asistimi yaparım. Gol atması için elimden geleni yapacağım."

Alexandre Lacazette, Lyon formasıyla son kez cumartesi akşamı Angers karşısında sahne alacak. Kulüp, karşılaşma öncesinde ve sonrasında Lacazette için özel veda törenleri düzenleyecek. "Lacaz" lakaplı golcü, Lyon kariyerine unutulmaz bir şekilde veda etmeye hazırlanıyor.