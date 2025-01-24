  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol Julian Nagelsmann, Almanya Millî Takımı ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Julian Nagelsmann, Almanya Millî Takımı ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza atarak görev süresini uzattı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Julian Nagelsmann, Almanya Millî Takımı ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Almanya A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, görev süresini 2028 yılına kadar uzatan yeni bir sözleşmeye imza attı. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, genç teknik adamın 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası gibi önemli turnuvalarda takımın başında olacağı duyuruldu.

Nagelsmann, 2023 yılında Hansi Flick'in yerine göreve gelerek takımı devralmıştı. Almanya'nın genç ve dinamik teknik direktörü, modern futbol anlayışı ve taktik bilgisiyle dikkat çekiyor. Takımın son dönemdeki performansını geliştirme hedefiyle yola çıkan Nagelsmann, hem taraftarlar hem de futbol camiası tarafından büyük beklentilerle destekleniyor.

Nagelsmann'ın liderliğindeki Almanya Millî Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde turnuvayı şampiyon olarak bitiren İspanya'ya 2-1 yenilerek elenmişti.

Barış Alper'in transferini açıkladılar!
F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası!
DİĞER
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! "VAR'ın devreye girmemesinin tek gerekçesi..."
Ayşe Barım'a "Gezi Parkı" şoruşturması! Takvim kanıt niteliğindeki görüntüleri buldu | Halit Ergenç ve Dolunay Soysert'in ifadesi alınacak
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir!
Muslera için özel hazırlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sheffield United - Hull City maçı ne zaman? Sheffield United - Hull City maçı ne zaman? 13:00
Banza: Trabzon'da olmaktan dolayı mutluyum Banza: Trabzon'da olmaktan dolayı mutluyum 12:52
Nagelsmann Almanya ile sözleşmesini uzattı Nagelsmann Almanya ile sözleşmesini uzattı 12:51
Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti 12:36
Barış Alper'in transferini açıkladılar! Barış Alper'in transferini açıkladılar! 12:35
G.Saray'dan Ahmed Kutucu paylaşımı G.Saray'dan Ahmed Kutucu paylaşımı 12:32
Daha Eski
Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 12:23
Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali 12:08
Kadın basketbolunda aday kadro açıklandı Kadın basketbolunda aday kadro açıklandı 12:04
NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu 12:00
F.Bahçe'den Filip Kostic kararı! F.Bahçe'den Filip Kostic kararı! 11:56
Muslera için özel hazırlık! Muslera için özel hazırlık! 11:56