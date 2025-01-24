Julian Nagelsmann, Almanya Millî Takımı ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Almanya A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, görev süresini 2028 yılına kadar uzatan yeni bir sözleşmeye imza attı. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, genç teknik adamın 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası gibi önemli turnuvalarda takımın başında olacağı duyuruldu.

Nagelsmann, 2023 yılında Hansi Flick'in yerine göreve gelerek takımı devralmıştı. Almanya'nın genç ve dinamik teknik direktörü, modern futbol anlayışı ve taktik bilgisiyle dikkat çekiyor. Takımın son dönemdeki performansını geliştirme hedefiyle yola çıkan Nagelsmann, hem taraftarlar hem de futbol camiası tarafından büyük beklentilerle destekleniyor.

Nagelsmann'ın liderliğindeki Almanya Millî Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde turnuvayı şampiyon olarak bitiren İspanya'ya 2-1 yenilerek elenmişti.