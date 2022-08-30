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Rangers 3-1 Queen South (MAÇ SONUCU - ÖZET) Rıdvan Yılmaz'dan yeni takımıyla ilk asist

İskoçya Lig Kupası ikinci tur maçında Rangers sahasında Queen South'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip tur atlayan taraf olmayı başardı. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, takımının ikinci golünde asisti yapan isim oldu. Rangers'a galibiyeti getiren golleri Robbie Ure ve Scott Arfield (2) kaydetti. Queen South'un tek golünü Lee Connelly attı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:15
Rangers 3-1 Queen South (MAÇ SONUCU - ÖZET) Rıdvan Yılmaz'dan yeni takımıyla ilk asist

Rangers ile Queen South, İskoçya Lig Kupası ikinci tur maçında kozlarını paylaştı. Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip tur atlayan taraf oldu.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Robbie Ure, 24 ve 86. dakikada Scott Arfield kaydetti. Queen South'un tek golü 17. dakikada Lee Connelly'den geldi.

RIDVAN YILMAZ ASİST YAPTI!
Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla ilk asistini yaptı.

Sol kanattan çok iyi bir bindirme yapan genç yıldız, yerden çıkardığı pasla Scott Arfield'a gol vuruşunu yaptırdı.

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