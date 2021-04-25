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'da şampiyon !

'de 30. hafta maçında sahasında 'ı konuk eden , sahadan 2-0 galip ayrıldı. Hollanda'nın dev kulübü bu galibiyetle sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 18:27
Hollanda'da şampiyon Ajax!
'nin 30. haftasında , sahasında 'ı 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda'da şampiyon belli oldu. Eredivisie'nin 30. haftasında lider Ajax, 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 66. dakikada ve 90. dakikalarda 'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 76'ya yükselten 'ın öğrencileri puanını 76'ya yükselti ve en yakın rakibi 'nin 12 puan önüne geçerek ligin bitimine 4 hafta kala . lig şampiyonluğunu kazandı.
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