Haberler Avrupa’dan Futbol İskoçya derbisini kazanan Rangers!

derbisini kazanan !

Dünya'nın sayılı derbilerinden olan - derbisini ev sahibi ekip kazandı. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Rangers'a galibiyeti 'un 70. dakikada kendi kalesine attığı gol getirdi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:47
İskoçya derbisini kazanan Rangers!

1. Futbol Ligi'nde iki ekibinin karşılaştığı "" derbisini, 'i 1-0 yenen kazandı.

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla ligin açık ara favorisi konumuna gelen namağlup lider Rangers, rakibi Celtic'i ligin 22. haftasında 'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Rangers, 'un 70. dakikada kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Celtic'te , 62. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Rangers, 62 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Son 9 sezondur üst üste şampiyonluğa uzanan Celtic ise 3 maç eksiği ve 43 puanla ikinci sırada kaldı.

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