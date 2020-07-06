Vagner Love'un yeni takımı resmen açıklandı! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol Yeni takımı belli oldu! ''Hoş geldin Vagner"

'un yeni takımı resmen açıklandı!

Vagner Love'un yeni takımı resmen açıklandı!

Süper Lig'de ve formalarını giyen futbol hayatına Ligi'nde devam edecek. Kairat Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu ve ''Hoş geldin Vagner!'' notunu düştü.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Love'un havaalanından indiği fotoğraf paylaşılarak, "Hoş geldin Vagner!" mesajı yayımlandı.

, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım sağlık kontrolü gibi gereken formaliteler bir an önce tamamlanır ve antrenmanlara başlayabilirim. Yeniden maçlara çıkarak sahada elimden gelenin en iyisini vermeye ve takımımı hedeflerine ulaştırmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA , Shandong Luneng, 'de ise Aytemiz ve formalarını giymişti.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 14:17
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