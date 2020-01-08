265 milyon euro
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporunu hazırladı. CIES'in kriterleri arasında yaş, sözleşme süresi, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulüp performansı yer aldı. Fenomen futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi büyük bir şok yaşadı. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporunu hazırladı. CIES'in kriterleri arasında yaş, sözleşme süresi, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulüp performansı yer aldı. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirmede en pahalı futbolcu 265 milyon 200 bin euro ile PSG'den Kylian Mbappe oldu. 21 yaşındaki futbolcunun değeri tamı tamına 1 milyar 771 milyon 536 bin Türk lirasına denk geliyor.
PREMIER LİG DAMGASI
Listenin kalan sırasındaki isimlerin Premier Lig topçuları olması dikkatlerden kaçmadı. M. City'li Sterling 223.7 milyon euro ile 2. oldu. 3'te Liverpool'lu Salah 175.1 milyon euro yer aldı. Dortmund'lu İngiliz futbolcu Sancho 168.9, Liverpool'dan Mane 155.6, Tottenham'lı Kane 150.5 milyon euro ile listeye girdi. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi isimleri arasında gösterilen Messi 125.5 ile 8'de, Cristiano Ronaldo ise 80.3 ile 49. basamakta yer bulabildi.
PIYASA DEĞERI EN YÜKSEK 10 FUTBOLCU ŞÖYLE SIRALANDI:
10. Martinez (Inter) 115.7
9. Griezmann (Barcelona) 123.6
8. Messi (Barcelona) 125.5
7. Rashford (ManU) 134.3
6. Kane (Tottenham) 150.5 5. Mane (Liverpool) 155.6
4. Sancho (Dortmund) 168.9
3. Salah (Liverpool) 175.1
2. Sterling (M. City) 223.7
1. Mbappe (PSG) 265.2
- 8.1.2020
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