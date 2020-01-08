265 milyon euro - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri 265 milyon euro

265 milyon euro

265 milyon euro

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi () "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporunu hazırladı. CIES'in kriterleri arasında yaş, sözleşme süresi, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulüp performansı yer aldı. Fenomen futbolcular ve Lionel Messi büyük bir şok yaşadı. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi () "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporunu hazırladı. CIES'in kriterleri arasında yaş, sözleşme süresi, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulüp performansı yer aldı. , , , ve 'yı kapsayan değerlendirmede en pahalı futbolcu 265 milyon 200 bin euro ile 'den Kylian Mbappe oldu. 21 yaşındaki futbolcunun değeri tamı tamına 1 milyar 771 milyon 536 bin Türk lirasına denk geliyor.

PREMIER LİG DAMGASI
Listenin kalan sırasındaki isimlerin topçuları olması dikkatlerden kaçmadı. M. City'li Sterling 223.7 milyon euro ile 2. oldu. 3'te 'lu Salah 175.1 milyon euro yer aldı. Dortmund'lu İngiliz futbolcu Sancho 168.9, Liverpool'dan Mane 155.6, Tottenham'lı Kane 150.5 milyon euro ile listeye girdi. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi isimleri arasında gösterilen Messi 125.5 ile 8'de, ise 80.3 ile 49. basamakta yer bulabildi.

PIYASA DEĞERI EN YÜKSEK 10 FUTBOLCU ŞÖYLE SIRALANDI:

10. Martinez (Inter) 115.7

9. Griezmann (Barcelona) 123.6

8. Messi (Barcelona) 125.5

7. Rashford (ManU) 134.3

6. Kane (Tottenham) 150.5 5. Mane (Liverpool) 155.6

4. Sancho (Dortmund) 168.9

3. Salah (Liverpool) 175.1

2. Sterling (M. City) 223.7

1. Mbappe (PSG) 265.2

  1. 8.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

265 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN