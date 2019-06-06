Portekiz-İsviçre maçına VAR damga vurdu
06 Haziran 2019, Perşembe
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Portekiz- maçına VAR damga vurdu

Portekiz-İsviçre maçına VAR damga vurdu

Uluslar Ligi'nde 'yi 3-1 yenen Portekiz, finale yükseldi. Maçın en kritik anı ise 57. dakikada yaşanan ve hakem 'in konuk ekip lehine verdiği penaltı kararı oldu.

Uluslar Ligi'nde Portekiz, 'yi 3-1 yenerek finale çıktı. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan yarı final maçında Portekiz ile İsviçre karşılaştı. Yıldız futbolcu , 25. dakikada serbest vuruştan attığı golle Portekiz'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

AYNI DAKİKADA İKİ PENALTI

Karşılaşmanın 53. dakikasında İsviçre, 'nin yaptığı ortada topa hareketlenirken ceza alanında yerde kalan Steven Zuber'in pozisyonu için penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Brych, ardından gelişen atakta Bernardo Silva'nın ceza sahasında düşürülmesiyle Portekiz lehine penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla Zuber'in pozisyonunu inceleyen Alman hakem, Portekiz lehine verdiği kararı iptal ederek penaltıyı İsviçre'nin kullanacağını işaret etti.

Ricardo Rodriguez, 57. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi.

Son anlarda yeniden sahneye çıkan Ronaldo, 88 ve 90. dakikalarda kaydettiği gollerle "hat-trick" yaptı ve mücadeleden 3-1 galip ayrılan Portekiz, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi.

Portekiz'in finaldeki rakibi, ile arasında bu akşam yapılacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak. Ligde üçüncülük ve final maçı ise 9 Haziran Pazar günü oynanacak.

A Ligi gruplarını lider bitiren 4 milli takımın mücadele ettiği finallerin kazananı, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olacak.

  1. 06.06.2019
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