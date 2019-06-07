Tecavüzle suçlanan Neymar karakolda ifade verdi
Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, kendisine yöneltilen tecavüz suçlaması sonrası Rio de Janeiro'da bir karakola gelip ifade verdi. Ünlü futbolcunun sakatlığı nedeniyle koltuk değneği kullanması gözlerden kaçmadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, geçtiğimiz günlerde bir kadının kendisine Paris'teki bir otel odasında tecavüz ettiğini ileri sürerek dava açmasıyla sarsılmıştı.
İddiaları jet hızıyla yalanlayan Brezilyalı futbolcu, hakkında açılan dava sonrası Rio de Janeiro'da bulunan bir karakola gelerek ifade verdi. Neymar'ın karakola girişi basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldız ismin sakatlığı nedeniyle ellerindeki koltuk değnekleri dikkatlerden kaçmadı.
"SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİM"
Verdiği ifade sonrası karakoldan çıkışta basına kısa bir açıklama yapan Neymar, kendisine destek olan hayranlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Sevildiğini hissettiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, suçsuz olduğunu bir kez daha dile getirdi.
- 07.06.2019
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Hasan Ali West Ham’da
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Yorum
Yasin Aman Hasan Ali Valbuena.da gitti bir sen kaldın yürekten oynayan...
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Ben Arfa Fenerbahçe'de
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Yorum
Akıllı olun 35 yaşına kadar oynaması imkansız şimdi bile yürüyor.kosma yok.
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Rodallega’dan vazgeçtik
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baksoy Şimdi RODELLEGA gelsin sözleşme yapalım desin ? Ünal hocayı hiç mi örnek almıyorsunuz ?
Tecavüzle suçlanan Neymar karakolda ifade verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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