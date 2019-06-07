Tecavüzle suçlanan Neymar karakolda ifade verdi

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, geçtiğimiz günlerde bir kadının kendisine Paris'teki bir otel odasında tecavüz ettiğini ileri sürerek dava açmasıyla sarsılmıştı.

İddiaları jet hızıyla yalanlayan Brezilyalı futbolcu, hakkında açılan dava sonrası Rio de Janeiro'da bulunan bir karakola gelerek ifade verdi. Neymar'ın karakola girişi basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldız ismin sakatlığı nedeniyle ellerindeki koltuk değnekleri dikkatlerden kaçmadı.

"SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİM"

Verdiği ifade sonrası karakoldan çıkışta basına kısa bir açıklama yapan Neymar, kendisine destek olan hayranlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Sevildiğini hissettiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, suçsuz olduğunu bir kez daha dile getirdi.