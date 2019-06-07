Tecavüzle suçlanan Neymar karakolda ifade verdi
07 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Tecavüzle suçlanan Neymar karakolda ifade verdi

Tecavüzle suçlanan karakolda ifade verdi

Tecavüzle suçlanan Neymar karakolda ifade verdi

Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu , kendisine yöneltilen tecavüz suçlaması sonrası Rio de Janeiro'da bir karakola gelip ifade verdi. Ünlü futbolcunun sakatlığı nedeniyle koltuk değneği kullanması gözlerden kaçmadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen , geçtiğimiz günlerde bir kadının kendisine Paris'teki bir otel odasında tecavüz ettiğini ileri sürerek dava açmasıyla sarsılmıştı.

İddiaları jet hızıyla yalanlayan Brezilyalı futbolcu, hakkında açılan dava sonrası Rio de Janeiro'da bulunan bir karakola gelerek ifade verdi. Neymar'ın karakola girişi basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldız ismin sakatlığı nedeniyle ellerindeki koltuk değnekleri dikkatlerden kaçmadı.

"SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİM"

Verdiği ifade sonrası karakoldan çıkışta basına kısa bir açıklama yapan Neymar, kendisine destek olan hayranlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Sevildiğini hissettiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, suçsuz olduğunu bir kez daha dile getirdi.

  1. 07.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tecavüzle suçlanan Neymar karakolda ifade verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN