Avrupa'nın en değerlisi Manchester City!
KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın en değerli kulüplerinin listesini yayınladı. İngiltere şampiyonu M. City, 1 milyar 182 milyon euro ile Avrupa'nın en pahalısı oldu.
KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın en değerli kulüplerinin listesini yayınladı. İngiltere şampiyonu M. City, 1 milyar 182 milyon euro ile Avrupa'nın en pahalısı oldu. 2. sırada 1 milyar 111 milyon euro'yla Barcelona yer alırken, üçe 1 milyar 38 milyon euro ile Liverpool girdi. R. Madrid 958, PSG 922, Tottenham 906, ManU 846, Chelsea 842, Atletico 840 ve Juventus 788 milyon euro ile ilk 10'u oluşturdu.?
MARADONA: MANU'YU ÇALIŞTIRMAK İSTERİM
Arjantin? efsanesi Diego Armando Maradona'dan flaş açıklama geldi. Tangocu, "Manchester United bir teknik adama ihtiyaç duyarsa, bu göreve hazırım " dedi. ManU'nun başında Ole Gunnar Solksjaer bulunuyor.
- 6.6.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Avrupa'nın en değerlisi Manchester City! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.