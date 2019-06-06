Avrupa'nın en değerlisi Manchester City!

KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın en değerli kulüplerinin listesini yayınladı. İngiltere şampiyonu M. City, 1 milyar 182 milyon euro ile Avrupa'nın en pahalısı oldu. 2. sırada 1 milyar 111 milyon euro'yla Barcelona yer alırken, üçe 1 milyar 38 milyon euro ile Liverpool girdi. R. Madrid 958, PSG 922, Tottenham 906, ManU 846, Chelsea 842, Atletico 840 ve Juventus 788 milyon euro ile ilk 10'u oluşturdu.?

MARADONA: MANU'YU ÇALIŞTIRMAK İSTERİM

Arjantin? efsanesi Diego Armando Maradona'dan flaş açıklama geldi. Tangocu, "Manchester United bir teknik adama ihtiyaç duyarsa, bu göreve hazırım " dedi. ManU'nun başında Ole Gunnar Solksjaer bulunuyor.