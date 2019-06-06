Avrupa'nın en değerlisi Manchester City! – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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'nın en değerlisi !

Avrupa'nın en değerlisi Manchester City!

, 'nın en değerli kulüplerinin listesini yayınladı. şampiyonu M. City, 1 milyar 182 milyon euro ile Avrupa'nın en pahalısı oldu.

, 'nın en değerli kulüplerinin listesini yayınladı. şampiyonu M. City, 1 milyar 182 milyon euro ile Avrupa'nın en pahalısı oldu. 2. sırada 1 milyar 111 milyon euro'yla yer alırken, üçe 1 milyar 38 milyon euro ile girdi. R. Madrid 958, 922, Tottenham 906, ManU 846, 842, Atletico 840 ve 788 milyon euro ile ilk 10'u oluşturdu.?

MARADONA: MANU'YU ÇALIŞTIRMAK İSTERİM
Arjantin? efsanesi 'dan flaş açıklama geldi. Tangocu, " bir teknik adama ihtiyaç duyarsa, bu göreve hazırım " dedi. ManU'nun başında Ole Gunnar Solksjaer bulunuyor.

  1. 6.6.2019
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