Merih adım adım Juve’ye

İtalya basını, Merih Demiral için Atletico Madrid'in Sassoulo'ya 25 milyon euro teklif ettiğini ancak Juventus'a söz verildiği için kabul edilmediğini açıkladı. Juventus'un geçtiğimiz hafta 21 yaşındaki stoper için 15 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtilmişti. İmzaların, şu anda milli takım kampında olan yıldız futbolcunun İtalya'ya dönmesinin ardından atılması bekleniyor.

POLONYA'DA SON 8 HEYECANI

Polonya'nın ev sahipliğindeki U20 Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu bitti. Çeyrek finalde Kolombiya ile Ukranya yarın 16.30'da, İtalya ile Mali 19.30'da karşılaşacak. Fransa'yı eleyen ABD, Ekvator ile cumartesi 18.30'da, G. Kore-Senegal maçı ise 21.30'da oynanacak.