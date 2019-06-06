Merih adım adım Juve’ye
İtalya basını, Merih Demiral için Atletico Madrid'in Sassoulo'ya 25 milyon euro teklif ettiğini ancak Juventus'a söz verildiği için kabul edilmediğini açıkladı. Juventus'un geçtiğimiz hafta 21 yaşındaki stoper için 15 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtilmişti.
İtalya basını, Merih Demiral için Atletico Madrid'in Sassoulo'ya 25 milyon euro teklif ettiğini ancak Juventus'a söz verildiği için kabul edilmediğini açıkladı. Juventus'un geçtiğimiz hafta 21 yaşındaki stoper için 15 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtilmişti. İmzaların, şu anda milli takım kampında olan yıldız futbolcunun İtalya'ya dönmesinin ardından atılması bekleniyor.
POLONYA'DA SON 8 HEYECANI
Polonya'nın ev sahipliğindeki U20 Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu bitti. Çeyrek finalde Kolombiya ile Ukranya yarın 16.30'da, İtalya ile Mali 19.30'da karşılaşacak. Fransa'yı eleyen ABD, Ekvator ile cumartesi 18.30'da, G. Kore-Senegal maçı ise 21.30'da oynanacak.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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