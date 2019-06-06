Merih adım adım Juve’ye – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Merih adım adım Juve’ye

Merih adım adım Juve’ye

basını, Merih Demiral için 'in Sassoulo'ya 25 milyon euro teklif ettiğini ancak 'a söz verildiği için kabul edilmediğini açıkladı. Juventus'un geçtiğimiz hafta 21 yaşındaki stoper için 15 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtilmişti.

basını, Merih Demiral için 'in Sassoulo'ya 25 milyon euro teklif ettiğini ancak 'a söz verildiği için kabul edilmediğini açıkladı. Juventus'un geçtiğimiz hafta 21 yaşındaki stoper için 15 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtilmişti. İmzaların, şu anda milli takım kampında olan yıldız futbolcunun İtalya'ya dönmesinin ardından atılması bekleniyor.

POLONYA'DA SON 8 HEYECANI
Polonya'nın ev sahipliğindeki U20 Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu bitti. Çeyrek finalde ile Ukranya yarın 16.30'da, İtalya ile Mali 19.30'da karşılaşacak. 'yı eleyen ABD, Ekvator ile cumartesi 18.30'da, G. Kore-Senegal maçı ise 21.30'da oynanacak.

  1. 6.6.2019
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