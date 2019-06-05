PSG'de Buffon dönemi sona erdi
Paris Saint-Germain, tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fransa 1. Lig takımlarından Paris Saint-Germain'de 41 yaşındaki kaleci Buffon ile yollar ayrıldı.
Kulüpten tecrübeli eldivenin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "Sahada gerçek bir beyefendi ve olağanüstü bir takım arkadaşı. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
2018-2019 sezonunda Fransız ekibine transfer olan ve 25 maçta kalesinde 25 gol gören Buffon ise PSG'nin sözleşme yenileme teklifine rağmen ayrılık kararı aldığını, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediğini belirtti.
- 05.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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