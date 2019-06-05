PSG'de Buffon dönemi sona erdi
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'de Buffon dönemi sona erdi

PSG'de Buffon dönemi sona erdi

Saint-Germain, tecrübeli kaleci ile yolların ayrıldığını açıkladı. 1. Lig takımlarından Paris Saint-Germain'de 41 yaşındaki kaleci Buffon ile yollar ayrıldı.

Kulüpten tecrübeli eldivenin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "Sahada gerçek bir beyefendi ve olağanüstü bir takım arkadaşı. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
2018-2019 sezonunda Fransız ekibine transfer olan ve 25 maçta kalesinde 25 gol gören Buffon ise 'nin sözleşme yenileme teklifine rağmen ayrılık kararı aldığını, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediğini belirtti.

  1. 05.06.2019
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