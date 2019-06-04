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Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...''
Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen İspanya La Liga, şike skandalıyla çalkalanıyor. Yaşanan son dakika gelişmesine göre, Valladolid ile Valencia arasındaki maç öncesi yapılan bahis şikesi konuşmaları ortaya çıktı. İşte büyük skandalın perde arkası...
4 Haziran 2019 Salı 21:28
Güncelleme: 04.06.2019 21:37
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Real Madrid, Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin yer aldığı İspanya La Liga şike skandalıyla çalkalanıyor.
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İspanyol gazetelerine yansıyan şike konuşmaları ülke gündemini değiştirecek cinsten...
Valencia'nın Real Valladolid'i 2-0 yendiği maçta şikenin telefon kayıtları Marca ve El Mundo gazetelerine yansıdı.
İspanya Futbol Federasyonu'nun bu olay karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.
Dünya futbolunun İngiltere Ligi ile birlikte lokomotifi olan İspanya Ligi'nde böyle bir olay yaşanması futbolseverleri de kuşkuya düşürdü.