Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...'' - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...''

Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen İspanya La Liga, şike skandalıyla çalkalanıyor. Yaşanan son dakika gelişmesine göre, Valladolid ile Valencia arasındaki maç öncesi yapılan bahis şikesi konuşmaları ortaya çıktı. İşte büyük skandalın perde arkası...
4 Haziran 2019 Salı 21:28 Güncelleme: 04.06.2019 21:37
Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...''
Real Madrid, Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin yer aldığı İspanya La Liga şike skandalıyla çalkalanıyor.
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Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...''
İspanyol gazetelerine yansıyan şike konuşmaları ülke gündemini değiştirecek cinsten...
Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...''
Valencia'nın Real Valladolid'i 2-0 yendiği maçta şikenin telefon kayıtları Marca ve El Mundo gazetelerine yansıdı.
Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...''
İspanya Futbol Federasyonu'nun bu olay karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.
Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...''
Dünya futbolunun İngiltere Ligi ile birlikte lokomotifi olan İspanya Ligi'nde böyle bir olay yaşanması futbolseverleri de kuşkuya düşürdü.
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