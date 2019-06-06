Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fransız basınından L'Equipe, geçtiğimiz sezon Katalan devi Barcelona'nın teklif götürdüğü ancak kadrosuna katamadığı ismi bir yıllığına kiralamak için çaba sarf ediyor.

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