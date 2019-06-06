Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fransız basınından L'Equipe, geçtiğimiz sezon Katalan devi Barcelona'nın teklif götürdüğü ancak kadrosuna katamadığı ismi bir yıllığına kiralamak için çaba sarf ediyor.
(fotomac.com.tr / Dış haberler)
6 Haziran 2019 Perşembe 09:34
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Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde taraftarını şaşırtacak hamlelere hazırlanıyor.
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Finansal olarak takıma en uygun isimleri almak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, listesini uzun tutuyor.
Fransız basınından L'Equipe, Galatasaray'ın transferdeki sürpriz hedefini açıkladı.
Gazete, geçtiğimiz sezonun başında Katalan devi Barcelona'nın da ısrarla istediği ancak alamadığı Fulham forması giyen Jean Michael Seri'yi, sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Nice'ten İngiliz ekibi Fulham'a 34 milyon euro karşılığında transfer olan Seri, Fransız kulübünün Barcelona'dan gelen teklifi kendisinden habersiz reddetmesi üzerine basına açıklama yapmıştı.