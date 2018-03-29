Cezası belli oldu

Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok - AEK maçında belindeki silah ile sahaya inerek hakemin üzerine yürüyen Paok Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futboldan men edildi.

Belindeki silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok - AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen Paok Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı. Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis'in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.

Savvidis'in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.