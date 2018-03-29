Cezası belli oldu
PAOK ile AEK arasında oynanan maçta sahaya silahla inen PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl men cezası verildi.
Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok - AEK maçında belindeki silah ile sahaya inerek hakemin üzerine yürüyen Paok Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futboldan men edildi.
Belindeki silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok - AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen Paok Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı. Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis'in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.
Savvidis'in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:45
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Adou sürprizi!
Toplam 6
Yorum
Turgay Yaren Eljif Elmas neden kiraya gidecek.?Onu oynatacak,gençlere önem,değer verecek hoca lazım.Bu kafayla biz A'ya tövbe genç kazandıramayız ..
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"Siz kazanırsınız"
Toplam 6
Yorum
mehmetcik aykut hoca defans yapar bekler gelirler 3 gol atarlar.atak oynasa 3 gol atacak 3 puan garanti ama kadro sistem yanlış hatalı her maçta hata
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Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
Toplam 11
Yorum
güneş bu senenin okkalı kazığı robben olur
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