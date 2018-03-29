Cezası belli oldu – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cezası belli oldu

    Cezası belli oldu

    ile AEK arasında oynanan maçta sahaya silahla inen PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl men cezası verildi.

    Yunanistan Ligi'nde oynanan - AEK maçında belindeki silah ile sahaya inerek hakemin üzerine yürüyen Paok Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futboldan men edildi.

    Belindeki silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok - AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen Paok Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı. Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis'in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.

    Savvidis'in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cezası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN