Katar'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Çintimar, "Olimpiyatlarda neler yapabileceğimizin bir göstergesi olacak. Bu sene sezonun başından beri yıldızlarda, gençlerde elde ettiğimiz başarıları sürdüreceğimizi düşünüyorum. 6 yıllık bir proje, eğitim ve antrenmanın katkısıyla merdiveni tırmanmaya devam ediyoruz. Tabii ki zirveye çok yolumuz var ama hızlı ve emin adımlarla, en önemlisi temiz atletizmle ileriye doğru emin adamlarla yürüyoruz. İnşallah bunun semeresini de hep beraber alacağız." ifadelerini kullandı.

Çintimar, milli sporcuların ciddi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Olimpiyat barajını geçen bütün sporcularımızla değil, form grafiği yüksek sporcularımızla Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Şampiyonaya katılan bütün sporcularımızın final koşabilmesi ümidiyle oraya gideceğiz." dedi.

Erkekler 200 metrenin son dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in unvanını koruyacağına inandığını dile getiren Çintimar, "Ramil Guliyev unvanını koruyabilmek için piste çıkacak. Koruyacağına da biz inanıyoruz. Sezon içinde ne kadar geçilmiş olsa da Dünya Şampiyonası'nın atmosferi farklı. Ramil şampiyonada üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yasmani Copello'dan da madalya beklediklerini söyleyen Çintimar, "Copello bir önceki şampiyonada ikinci olmuştu. Yine burada kürsüye çıkabilmek, final koşabilmek için yarışacak. Elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

FATİH ÇİNTİMAR, DİĞER SPORCULAR HAKKINDA İSE ŞÖYLE KONUŞTU:

"Genç çocuklarımızdan Eda Tuğsuz, cirit atmada bir önceki Dünya Şampiyonası'nda 5. olmuştu. Burada 1-2 adım daha ileri gidip kendisinin en iyi derecesini yapmasını bekliyoruz. Bunu atabilirse zaten finalde istediği yerde olacaktır. Yetenekli ve genç bir sporcu. Ayrıca ciddi bir hazırlık dönemi geçirdi. Gülle atmada yarışan Emel Dereli de Polonya'da hazırlıklarını tamamladı. Erkekler 4x100 metre bayrak takımımız Avrupa ikincisi olurken, zamanıyla dünya sıralamasındaki en iyi derecelerden birini elde etti. Takımımız yine final kovalayıp, en iyisini yaparak ülkemizi temsil edecektir. Elvan Abeylegesse de bu sene çok iyi hazırlandı. O da bir unvan peşinde. Bir sürpriz yapabileceğini düşünüyoruz."

"EN BÜYÜK ETKEN SICAK"

"Doha'da en büyük etken sıcak, nem ve klimalar olacak." diyen Çintimar, herkesin buna göre hazırlık yaptığını aktardı.

Şampiyonanın Katar'da düzenlenmesinin Türk sporcular için avantaj olduğuna işaret eden Çintimar, "İki negatif etkenin yanında bir de güzel tarafı var. Katar halkının Sayın Cumhurbaşkanımızın jestlerinden ve desteklerinden dolayı Türkiye'ye karşı çok ciddi destekleri var. Eminim ki kendi seyircimiz önünde yarışıyor pozisyonunda olacağız. Çünkü bizim çocuklarımıza daha fazla önem gösterileceğine ve daha fazla seyirci desteği olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Çintimar, Dünya Şampiyonası'nın ardından olimpiyatlara yoğunlaşacaklarının altını çizerek, "Oradan döndükten sonra hemen 2020 Tokyo Olimpiyatları için toplantımızı yaparak, emin adımlarla hazırlanacağız. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da maddi ve manevi destekleri var. Bu bizim ve sporcularımızın motivasyonunu yüksek tutuyor." diyerek sözlerini tamamladı.