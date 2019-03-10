Avrupa Atmalar Kupası'nda 2'nci madalya Alperen Karahan'dan geldi
10 Mart 2019, Pazar
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'nda 2'nci madalya 'dan geldi

Avrupa Atmalar Kupası'nda 2'nci madalya Alperen Karahan'dan geldi

'nda 'ye ikinci madalyayı gülle atmada getirirken, Türkiye U20 rekorunun da yeni sahibi oldu.

Henüz 18 yaşında olan milli gülleci , Slovakya'nın Samorin kentindeki 'nda U23 yaş kategorisinde üçüncülüğü aldı. Karahan, 15 sporcunun bulunduğu yarışmada 18.47'lik derecesiyle 'ye ait 7.26 kilo gülle U20 rekorunun sahibi oldu. Karahan, U20 yaş grubunda atılan 6 kiloluk güllenin rekorunu da daha önce ele geçirmişti.

Alperen Karahan, Samorin'de ilk gün cirit atmada üçüncü olan 'dan sonra podyuma çıkan ikinci Türk atlet oldu.

EMEL DÖRDÜNCÜ OLDU

kadınlarda eski şampiyonu , ikinci günde müsabakaya çıktı. Emel, İsveçli Fanny Roos'un kazandığı gülle atma mücadelesini 17.56'lık atışıyla dördüncü sırada noktaladı.

İki günlük müsabakalarda Türk atletlerin aldığı dereceler şöyle:

ERKEKLER
Gülle atma: 15. Osman Can Özdeveci - 18.80
: 15. Yusuf Yalçınkaya - 54.68
Cirit atma: 12. Emin Öncel - 72.05
Çekiç atma: 17. - 70.76
Cirit atma U23: 12. Ümmet Değermenci - 66.85
Disk atma U23: 18. Oğuzhan Özdayı - 48.30
Gülle atma U23: 3. Alperen Karahan - 18.47
Çekiç atma U23: 13. Hakan Mert Sözüdiri - 60.57

KADINLAR
Gülle atma: 4. Emel Dereli - 17.56
Disk atma: 22. Semra Türk - 46.78
Çekiç atma: 27. Zeliha Uzunbilek - 61.58
Cirit atma: 3. Eda Tuğsuz - 64.83
Gülle atma U23: 9. Sinem Yıldırım - 14.24
Disk atma U23: 6. Özlem Becerek - 53.75
Çekiç atma U23: 13. Deniz Yaylacı - 57.67
Cirit atma U23: 11. Esra Türkmen - 49.12

  1. 10.03.2019
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