Atletizm şöleni Berlin'de başlıyor
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Atletizm şöleni Berlin'de başlıyor

    Atletizm şöleni Berlin'de başlıyor

    Almanya'da düzenlenecek 'nda 'yi 43 sporcu temsil edecek

    Erkekler dünya şampiyonu , ilk Avrupa şampiyonluğu, , ve ise

    HÜSEYİN BURAK DEMİRER - 'nin 43 sporcuyla katılacağı 24. yarın başlayacak.

    Almanya'nın başkenti Berlin'deki olimpiyat stadının ev sahipliği yapacağı organizasyona, 49 ülkeden bin 542 sporcu katılacak. Ayrıca 30 tarafsız, bir de sığınmacı statüsünde atlet yarışacak. Atletizmseverler, açılış töreni yarın yapılacak şampiyonada birçok önemli sporcuyu izleme fırsatı bulacak.

    Kadınlardaki sprint yarışlarının 200 metrede son 2 dünya, 100 metrede ise son 2 Avrupa şampiyonu Dafne Schippers ile 200 metrede son Avrupa şampiyonu Dina Asher-Smith arasında geçmesi bekleniyor.

    Kadınlar yüksek atlamada son 2 dünya şampiyonu Maria Lasitskene, Yuliya Levchenko'yu 2017 Dünya Şampiyonası'ndan sonra bir kez daha geride bırakmaya çalışacak.

    Heptatlon, son dünya şampiyonu Nafissatou Thiam ile dünya salon şampiyonu Katarina Johnson-Thompson'ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak.

    Erkekler çekiç atmada son 3 dünya şampiyonu Pawel Fajdek ile kadınlar çekiç atmada son 2 dünya, son 3 Avrupa şampiyonu Anita Wlodarczyk'in hegemonyasının sürüp sürmeyeceği sorusu yanıtlanacak.

    Erkekler sırıkla atlamada Renaud Lavillenie, üst üste 3 şampiyonluğun ardından 2016'da kaybettiği unvanını yeniden kazanmak, kadınlar sırıkla atlamada son dünya şampiyonu Ekaterini Stefanidi ise unvanını korumak istiyor.

    Takip edilmesi gereken sporcular içinde ayrıca erkekler 400 metre engellide son dünya şampiyonu Karsten Warholm, dekatlonda dünya açık hava ve salon şampiyonu Kevin Mayer, kadınlar uzun atlamada son Avrupa şampiyonu Ivana Spanovic de öne çıkıyor.

    Türkiye 43 sporcuyla katılacak

    Şampiyonada 'yi 43 sporcu temsil edecek. , kadınlar 5 bin ve 10 bin metre, , erkekler 10 bin metre, da erkekler 400 metre engellide unvanını korumaya çalışacak.

    2017'de erkekler 200 metrede kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan ise bu kez Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazanmak için piste çıkacak.

    Şampiyonada mücadele edecek milli atletler şunlar:

    Erkekler

    : Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, , (yedek)

    : Ramil Guliyev

    400 metre: ,

    1500 metre:

    5 bin metre: , Ramazan Özdemir, Polat Kemboi Arıkan

    10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan, , Aras Kaya

    3 bin metre su engelli: Tarık Akdağ Langat

    400 metre engelli: Yasmani Copello

    Gülle atma: Osman Can Özdeveci

    20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

    Yüksek atlama: Alperen Acet

    Uzun atlama: Alper Kulaksız

    Üç adım atlama: Can Özüpek, Necati Er

    Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı

    Maraton: Muzaffer Bayram, Yavuz Ağralı, Mert Girmalegese, Üzeyir Söylemez, Ömer Alkanoğlu

    4x100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, , , Aykut Ay, İzzet Safer

    4x400 metre: , , Yasmani Copello, Mahsum Korkmaz, Yasin Süzen, Akın Üzyürek, Abdullah Tütünci

    Kadınlar

    5 bin metre: Yasemin Can

    10 bin metre: Yasemin Can

    3 bin metre su engelli: Özlem Kaya

    400 metre engelli: Elif Gören

    Uzun atlama: Karin Melis Mey

    20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

    50 kilometre yürüyüş: Semiha Mutlu Özdemir

    Çekiç atma:

    Cirit atma: Eda Tuğsuz

    Maraton: Elif Karabulut Dağdelen, Tubay Erdal, Ümmü Kiraz

    - Türkiye 19. kez Avrupa sahnesinde

    tarihindeki ilk madalyasını 1950 yılında erkekler 3 adım atlamada ile kazanan Türkiye, organizasyona 19. kez katılacak.

    Ay-yıldızlı atletler, önceki katılımlarında 23 madalya (10 altın, 6 gümüş, 7 bronz) kazandı. Türkiye açısından en başarılı şampiyona, 12 madalyayla tamamladığı Amsterdam 2016 oldu.

    Türk atletlerin Avrupa şampiyonalarında aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

    Brüksel 1950 (1 adet)

    Bronz: (Erkekler 3 adım atlama)

    Münih 2002 (1 adet)

    Altın: Süreyya Ayhan (Kadınlar 1500 metre)

    Göteborg 2006 (1 adet)

    Bronz: (Kadınlar 5 bin metre)

    Barcelona 2010 (3 adet)

    Altın: (Kadınlar 5 bin ve 10 bin metre), Nevin Yanıt (Kadınlar engelli)

    Helsinki 2012 (4 adet)

    Altın: Gülcan Mıngır (Kadınlar 3 bin metre engelli), Polat Kemboi Arıkan (Erkekler 10 bin metre)

    Gümüş: Tarık Langat Akdağ (Erkekler 3 bin metre engelli)

    Bronz: Polat Kemboi Arıkan (Erkekler 5 bin metre)

    Zürih 2014 (1 adet)

    Bronz: Ali Kaya (Erkekler 10 bin metre)

    Amsterdam 2016 (12 adet)

    Altın: Polat Kemboi Arıkan (Erkekler 10 bin metre), Yasmani Copello Escobar (Erkekler 400 metre engelli), Yasemin Can (Kadınlar 5 bin ve 10 bin metre)

    Gümüş: Jak Ali Harvey (Erkekler 100 metre), Aras Kaya (Erkekler 3 bin metre su engelli), Ali Kaya (Erkekler 10 bin metre), Ramil Guliyev (Erkekler 200 metre), Kaan Kigen Özbilen (Erkekler yarı maraton)

    Bronz: Emel Dereli (Kadınlar gülle atma), Özlem Kaya (3 bin metre su engelli), Kadınlar Yarı Maraton Milli Takımı

    1. 6.8.2018 12:46
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