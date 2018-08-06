Erkekler 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev, ilk Avrupa şampiyonluğu, Yasemin Can, Polat Kemboi Arıkan ve Yasmani Copello ise

HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Türkiye'nin 43 sporcuyla katılacağı 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki olimpiyat stadının ev sahipliği yapacağı organizasyona, 49 ülkeden bin 542 sporcu katılacak. Ayrıca 30 tarafsız, bir de sığınmacı statüsünde atlet yarışacak. Atletizmseverler, açılış töreni yarın yapılacak şampiyonada birçok önemli sporcuyu izleme fırsatı bulacak.

Kadınlardaki sprint yarışlarının 200 metrede son 2 dünya, 100 metrede ise son 2 Avrupa şampiyonu Dafne Schippers ile 200 metrede son Avrupa şampiyonu Dina Asher-Smith arasında geçmesi bekleniyor.

Kadınlar yüksek atlamada son 2 dünya şampiyonu Maria Lasitskene, Yuliya Levchenko'yu 2017 Dünya Şampiyonası'ndan sonra bir kez daha geride bırakmaya çalışacak.

Heptatlon, son dünya şampiyonu Nafissatou Thiam ile dünya salon şampiyonu Katarina Johnson-Thompson'ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak.

Erkekler çekiç atmada son 3 dünya şampiyonu Pawel Fajdek ile kadınlar çekiç atmada son 2 dünya, son 3 Avrupa şampiyonu Anita Wlodarczyk'in hegemonyasının sürüp sürmeyeceği sorusu yanıtlanacak.

Erkekler sırıkla atlamada Renaud Lavillenie, üst üste 3 şampiyonluğun ardından 2016'da kaybettiği unvanını yeniden kazanmak, kadınlar sırıkla atlamada son dünya şampiyonu Ekaterini Stefanidi ise unvanını korumak istiyor.

Takip edilmesi gereken sporcular içinde ayrıca erkekler 400 metre engellide son dünya şampiyonu Karsten Warholm, dekatlonda dünya açık hava ve salon şampiyonu Kevin Mayer, kadınlar uzun atlamada son Avrupa şampiyonu Ivana Spanovic de öne çıkıyor.

Türkiye 43 sporcuyla katılacak

Şampiyonada Türkiye'yi 43 sporcu temsil edecek. Yasemin Can, kadınlar 5 bin ve 10 bin metre, Polat Kemboi Arıkan, erkekler 10 bin metre, Yasmani Copello da erkekler 400 metre engellide unvanını korumaya çalışacak.

2017'de erkekler 200 metrede kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Ramil Guliyev ise bu kez Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazanmak için piste çıkacak.

Şampiyonada mücadele edecek milli atletler şunlar:

Erkekler

100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu (yedek)

200 metre: Ramil Guliyev

400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş

1500 metre: İlham Tanui Özbilen

5 bin metre: Kaan Kigen Özbilen, Ramazan Özdemir, Polat Kemboi Arıkan

10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan, Kaan Kigen Özbilen, Aras Kaya

3 bin metre su engelli: Tarık Akdağ Langat

400 metre engelli: Yasmani Copello

Gülle atma: Osman Can Özdeveci

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Yüksek atlama: Alperen Acet

Uzun atlama: Alper Kulaksız

Üç adım atlama: Can Özüpek, Necati Er

Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı

Maraton: Muzaffer Bayram, Yavuz Ağralı, Mert Girmalegese, Üzeyir Söylemez, Ömer Alkanoğlu

4x100 metre: Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey, Aykut Ay, İzzet Safer

4x400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Yasmani Copello, Mahsum Korkmaz, Yasin Süzen, Akın Üzyürek, Abdullah Tütünci

Kadınlar

5 bin metre: Yasemin Can

10 bin metre: Yasemin Can

3 bin metre su engelli: Özlem Kaya

400 metre engelli: Elif Gören

Uzun atlama: Karin Melis Mey

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

50 kilometre yürüyüş: Semiha Mutlu Özdemir

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Maraton: Elif Karabulut Dağdelen, Tubay Erdal, Ümmü Kiraz

- Türkiye 19. kez Avrupa sahnesinde

Avrupa Atletizm Şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını 1950 yılında erkekler 3 adım atlamada Ruhi Sarıalp ile kazanan Türkiye, organizasyona 19. kez katılacak.

Ay-yıldızlı atletler, önceki katılımlarında 23 madalya (10 altın, 6 gümüş, 7 bronz) kazandı. Türkiye açısından en başarılı şampiyona, 12 madalyayla tamamladığı Amsterdam 2016 oldu.

Türk atletlerin Avrupa şampiyonalarında aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

Brüksel 1950 (1 adet)

Bronz: Ruhi Sarıalp (Erkekler 3 adım atlama)

Münih 2002 (1 adet)

Altın: Süreyya Ayhan (Kadınlar 1500 metre)

Göteborg 2006 (1 adet)

Bronz: Elvan Abeylegesse (Kadınlar 5 bin metre)

Barcelona 2010 (3 adet)

Altın: Elvan Abeylegesse (Kadınlar 5 bin ve 10 bin metre), Nevin Yanıt (Kadınlar 100 metre engelli)

Helsinki 2012 (4 adet)

Altın: Gülcan Mıngır (Kadınlar 3 bin metre engelli), Polat Kemboi Arıkan (Erkekler 10 bin metre)

Gümüş: Tarık Langat Akdağ (Erkekler 3 bin metre engelli)

Bronz: Polat Kemboi Arıkan (Erkekler 5 bin metre)

Zürih 2014 (1 adet)

Bronz: Ali Kaya (Erkekler 10 bin metre)

Amsterdam 2016 (12 adet)

Altın: Polat Kemboi Arıkan (Erkekler 10 bin metre), Yasmani Copello Escobar (Erkekler 400 metre engelli), Yasemin Can (Kadınlar 5 bin ve 10 bin metre)

Gümüş: Jak Ali Harvey (Erkekler 100 metre), Aras Kaya (Erkekler 3 bin metre su engelli), Ali Kaya (Erkekler 10 bin metre), Ramil Guliyev (Erkekler 200 metre), Kaan Kigen Özbilen (Erkekler yarı maraton)

Bronz: Emel Dereli (Kadınlar gülle atma), Özlem Kaya (3 bin metre su engelli), Kadınlar Yarı Maraton Milli Takımı