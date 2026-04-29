Akdeniz derbisi 7 TL

Düşme hattındaki Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u konuk edecek. Kritik derbide kazanarak ligde kalma umutlarını sürdürmek isteyen Akrepler, maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Kırmızı-beyazlılardan maç biletlerinin 7 TL olarak belirlendiği açıklamasıyla, "Biletini al, takımının yanında ol!" paylaşımı yapıldı.
29 Nisan 2026 06:50
