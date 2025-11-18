Giannetti River yolcusu

Antalyaspor'un sezon başında Udinese'den kadrosuna kattığı Lautaro Giannetti, devre arasında ülkesine dönmenin hazırlıklarını yapıyor. Tecrübeli stopere Arjantin'in en ünlü kulüplerinden River Plate'in ilgisi var. River'ın Antalya'ya 32'lik stoper için 1 milyon euro önereceği belirtildi.
Antalyaspor'un sezon başında Udinese'den kadrosuna kattığı Lautaro Giannetti, devre arasında ülkesine dönmenin hazırlıklarını yapıyor. Tecrübeli stopere Arjantin'in en ünlü kulüplerinden River Plate'in ilgisi var. River'ın Antalya'ya 32'lik stoper için 1 milyon euro önereceği belirtildi.