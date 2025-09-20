CANLI | Antalyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hesap.com Antalyaspor Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri!

Her iki kulübün taraftarları da sosyal medyada maçla ilgili yoğun etkileşim göstermeye başladı. "Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. Antalya'da oynanacak bu kritik maçta tribünlerin dolması bekleniyor. Özellikle Kayserispor'un deplasman performansı ve Antalyaspor'un evinde kazanma arzusu bu mücadeleyi izlemeye değer kılıyor. İşte Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçına dair tüm detaylar...
Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız.
ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele bugün saat 20:00'de başlayacak.
⏳ Takımın hazır. Sen hazır mısın Antalya?🆚 Zecorner Kayserispor🗓 20 Eylül 2025, Cumartesi🏟 Corendon Airlines Park⏱️ 20.00#HesapcomAntalyaspor#SevdamızAntalyaspor pic.twitter.com/4a4wE06akm&mdash; Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) September 19, 2025
HESAP.COM ANTALYASPOR - ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.
🟡🔴 Kayserisporumuz, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında https://t.co/pZD1E5pCRC Antalyaspor'a konuk olacak.🗓️ 20 Eylül Cumartesi - 20.00🏟️ Corendon Airlines Park📲 #ANTvKYS | #KYSR⚡@solwieenergy pic.twitter.com/UBc8dZxDkI— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) September 19, 2025