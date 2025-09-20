CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Antalyaspor CANLI | Antalyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hesap.com Antalyaspor Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri!

CANLI | Antalyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hesap.com Antalyaspor Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusuna yanıt ararken aynı zamanda karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI | Antalyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hesap.com Antalyaspor Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri!

Her iki kulübün taraftarları da sosyal medyada maçla ilgili yoğun etkileşim göstermeye başladı. "Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. Antalya'da oynanacak bu kritik maçta tribünlerin dolması bekleniyor. Özellikle Kayserispor'un deplasman performansı ve Antalyaspor'un evinde kazanma arzusu bu mücadeleyi izlemeye değer kılıyor. İşte Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçına dair tüm detaylar...

Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele bugün saat 20:00'de başlayacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR - ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.

Buruk'u pişman eden karar!
F.Bahçe'den Talisca kararı!
DİĞER
Galatasaray için çarpıcı sözler! "31 milyon Euro ödediğin 2 yıldızın sahada niye yok"
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Çare Osimhen! Sahalara dönüş tarihi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı nasıl izlenir? Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Eyüpspor maçı HD, donmadan izleme linki! CANLI | Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı nasıl izlenir? Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Eyüpspor maçı HD, donmadan izleme linki! 09:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! F.Bahçe'den Talisca kararı! 09:35
Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri! Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri! 09:34
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i 09:21
Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? 09:01
20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 08:47
Daha Eski
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" 06:57
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:07
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:07
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:04
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:00
Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! 23:56