CANLI | Antalyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hesap.com Antalyaspor Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri!

Her iki kulübün taraftarları da sosyal medyada maçla ilgili yoğun etkileşim göstermeye başladı. "Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. Antalya'da oynanacak bu kritik maçta tribünlerin dolması bekleniyor. Özellikle Kayserispor'un deplasman performansı ve Antalyaspor'un evinde kazanma arzusu bu mücadeleyi izlemeye değer kılıyor. İşte Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçına dair tüm detaylar...

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele bugün saat 20:00'de başlayacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR - ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.