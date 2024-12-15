  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Antalyaspor Mehmet Aurelio: 3 puan aldığımız için mutluyuz

Mehmet Aurelio: 3 puan aldığımız için mutluyuz

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 18:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmet Aurelio: 3 puan aldığımız için mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zor bir maç olduğunu belirtti.

Ev sahibi olmaları nedeniyle kazanmayı daha fazla isteyen taraf olduklarını vurgulayan Aurelio, "Hafta boyunca iyi çalıştık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ve teknik direktör Alex yönetiminde yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını kaydetti.

Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI İZLE
Kadıköy'de gol ofsayta takıldı!
DİĞER
Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…
Esad ailesinin kanlı imparatorluğu: Milyarlarca dolarlık mal varlığı için sürek avı başladı
Jose Mourinho: Kazanmak zorundayız
Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadıköy'de gol ofsayta takıldı! Kadıköy'de gol ofsayta takıldı! 19:13
C.Palace'tan rahat galibiyet C.Palace'tan rahat galibiyet 19:04
"3 puan aldığımız için mutluyuz" "3 puan aldığımız için mutluyuz" 18:55
Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI İZLE Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI İZLE 18:55
"Futbol sonuç oyunu..." "Futbol sonuç oyunu..." 18:52
Çorum'da kazanan çıkmadı! Çorum'da kazanan çıkmadı! 18:36
Daha Eski
Keçiörengücü geriden gelip kazandı! Keçiörengücü geriden gelip kazandı! 18:33
Jose Mourinho: Kazanmak zorundayız Jose Mourinho: Kazanmak zorundayız 18:19
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu 18:00
Antalyaspor evinde yine galip! Antalyaspor evinde yine galip! 17:55
F.bahçe - Başakşehir maç bilgileri F.bahçe - Başakşehir maç bilgileri 17:00
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 16:24